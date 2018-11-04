Харьковские трамваи №12 и 20 временно изменят свои маршруты

04 ноября 2018 г. 12:30
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С 9:00 до 17:00 с 5 по 9 ноября будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому и проезду Рогатинскому.

По информации Департамента инфраструктуры, изменение маршрута трамваев связано с капремонтом трамвайных путей.

На этот период трамваи будут курсировать так:

№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

 

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