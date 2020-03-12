Все учебные заведения Харьковской области будут закрыты на карантин, - Кучер

Все учебные заведения Харькова будут закрыты на карантин в связи с решением Кабмина от 11 марта 2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер по результатам заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, передает пресс-служба ХОГА.

«Во время заседания комиссии был принят ряд решений. Они соотносятся с решениями, которые были приняты правительством. Как и постановило правительство, все учебные заведения - независимо от формы собственности - закрываются на карантин. До 3 апреля обучение не должно проводиться. Это решение подлежит обязательному исполнению всеми органами на местах», - отметил председатель ХОГА.

Алексей Кучер также сообщил, что уже сегодня решение о введении карантинных мероприятий принимают вузы области - в части из них занятия отменили с 12 марта, часть - еще в процессе утверждения таких решений. Также в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины в области вводятся ограничения массовых и спортивных мероприятий. А именно - не проводятся массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек.

«Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей и болельщиков», - добавил председатель ХОГА.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о проведении в Харькове футбольного матча с участием ФК «Шахтер». Если событие состоится, оно пройдет без болельщиков. Также в области отменен ряд мероприятий, которые планировались облгосадминистрацией - в том числе выездные приемы граждан в районах области. Отсрочено и проведение в Харьковской области акции «Озеленение Украины».

«В Украине сегодня зафиксирован лишь один подтвержденный случай COVID-19. Поэтому возникают вопросы, почему мы реагируем именно таким образом. Власть работает на опережение. Мы видим, что в тех странах, где не были вовремя приняты подобные решения, к сожалению, сейчас ситуация достаточно серьезная в негативном смысле», - пояснил руководитель области.

Он сообщил, что во время заседания комиссии обратился к представителям Харьковского городского совета и настойчиво рекомендовал выполнить постановление Кабинета министров и ввести карантинные мероприятия в учебных заведениях города Харьков.

«От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению», - сказал Алексей Кучер.