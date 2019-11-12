Харьковских педагогов приобщают к инклюзии

Всеукраинский проект «Педагогический марафон развития инклюзивного начального художественного образования «ARTS FOR HEARTS» Одесса - Харьков - Львов-2019» состоится 20-21 ноября в Харькове. Об этом сообщили в пресс-лужбе Харьковского горсовета.

В мероприятии примут участие представители художественных учебных заведений из Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сичеславской, Харьковской и Черниговской областей, а также преподаватель по классу фортепиано Сабина Калибатайте из Вильнюса (Литва).

По словам организаторов, цель проекта - создать платформу длительного партнерства для развития инклюзивного образования в художественных школах Украины, что позволит обмениваться опытом преподавателям, работающим с особыми детьми.

В рамках марафона пройдут семинары-практикумы, педагогические чтения, дискуссионные сессии, мастер-классы, круглые столы, а также концерты с участием учащихся с особыми образовательными потребностями и экскурсии в специализированные школы и центры Харькова.

Отметим, педагогический марафон уже прошел в Одессе и после Харькова состоится во Львове.

Начало мероприятия – в 9:30.

Место проведения: 20 ноября - Дворец культуры Основянского района (пл. Героев Небесной Сотни, 19); 21 ноября - Дворец культуры Основянского района и Харьковская специальная гимназия-интернат им. В. Г. Короленко (ул. Сумская, 55).