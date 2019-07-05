Харьковский национальный университет внутренних дел выпустил 100 следователей

Сегодня в Украине на 100 офицеров Национальной полиции стало больше. В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялся выпуск курсантов. Среди сегодняшних выпускников - 13 отличников.

Максим Етленко, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел

Плох тот курсант, который не мечтает стать генералом

Максим Етленко из Харькова – курсант-отличник и старший лейтенант полиции. Рассказывает о традициях выпускников. Говорит - монетки, которые курсанты подбрасывают в воздух, собирал полтора года.

Максим Етленко, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел

Мы подкидываем пятикопеечные монетки того года, когда вступили в ВУЗ. Количество монет - 42. То есть на каждом погоне по 21 звезде, чтоб до генеральских погон дойти

По мнению Максима, такая традиция является символом того, что полиция служит украинскому народу не за деньги. Главное - доверие людей.

В рядах сегодняшних выпускников - 100 курсантов из тринадцати областей Украины. Четыре года они учились на следователей.

Торжественная церемония выпуска началась с поднятия государственного флага и чествования памяти правоохранителей, погибших на службе. Тринадцать курсантов - отличники.

Руководители ВУЗа и полиции Харьковщины говорят - нынешний выпуск почти в 5 раз меньше, чем прошлый. При этом желающих вступить было столько же.

По словам Валерия Сокуренко, начальника полиции Харьковщины, это свидетельствует о высоком уровне подготовки офицеров полиции.

Валерий Сокуренко, начальник полиции Харьковщины

Ми не повинні жити в минулому віці. Ми повинні брати приклад з Європи та світу і рухатись. Бо злочинність, вона інтернаціональна, вона не має кордонів, вони знаходять адвокатів, які навчаються в Гарваді, Оксфорді, Сорбонні, і оці наші слідчі повинні такі матеріали давати, які будуть доправлятись до суду, і щоб ніякі адвокати не розвалили цю справу

Дмитрий Швец, ректор университета внутренних дел

Ми маємо заклад зі специфічним напрямком. В першу чергу, вони - поліцейські і мають виконувати завдання, пов'язані з захистом прав наших громадян

А это признание в любви на плацу стало неожиданностью. Прежде всего, для одной из выпускниц.

Алина Даньшина и Александр Стефанович познакомились в ВУЗе, вместе занимались художественной самодеятельностью. Сейчас Александр работает в Чернигове. Расстояние чувствам не помешало. Алина сказала Александру «да». С датой свадьбы еще не определились.

Алина Даньшина, выпускница

Он очень ответственный. Это та самая черта, которая мне в нем очень нравится. Он очень аккуратный, переживает за меня. Помогает мне как в обучении, так и в повседневной жизни

С понедельника все выпускники выйдут на работу. Служить будут в следственных подразделениях по всей стране.