Харьковский национальный университет внутренних дел выпустил 100 следователей

Сегодня в Украине на 100 офицеров Национальной полиции стало больше. В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялся выпуск курсантов. Среди сегодняшних выпускников - 13 отличников.
Максим Етленко, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел
Плох тот курсант, который не мечтает стать генералом
Максим Етленко из Харькова – курсант-отличник и старший лейтенант полиции. Рассказывает о традициях выпускников. Говорит - монетки, которые курсанты подбрасывают в воздух, собирал полтора года.
Максим Етленко, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел
Мы подкидываем пятикопеечные монетки того года, когда вступили в ВУЗ. Количество монет - 42. То есть на каждом погоне по 21 звезде, чтоб до генеральских погон дойти
По мнению Максима, такая традиция является символом того, что полиция служит украинскому народу не за деньги. Главное - доверие людей.
В рядах сегодняшних выпускников - 100 курсантов из тринадцати областей Украины. Четыре года они учились на следователей.
Торжественная церемония выпуска началась с поднятия государственного флага и чествования памяти правоохранителей, погибших на службе. Тринадцать курсантов - отличники.
Руководители ВУЗа и полиции Харьковщины говорят - нынешний выпуск почти в 5 раз меньше, чем прошлый. При этом желающих вступить было столько же.
По словам Валерия Сокуренко, начальника полиции Харьковщины, это свидетельствует о высоком уровне подготовки офицеров полиции.
Валерий Сокуренко, начальник полиции Харьковщины
Ми не повинні жити в минулому віці. Ми повинні брати приклад з Європи та світу і рухатись. Бо злочинність, вона інтернаціональна, вона не має кордонів, вони знаходять адвокатів, які навчаються в Гарваді, Оксфорді, Сорбонні, і оці наші слідчі повинні такі матеріали давати, які будуть доправлятись до суду, і щоб ніякі адвокати не розвалили цю справу
Дмитрий Швец, ректор университета внутренних дел
Ми маємо заклад зі специфічним напрямком. В першу чергу, вони - поліцейські і мають виконувати завдання, пов'язані з захистом прав наших громадян
А это признание в любви на плацу стало неожиданностью. Прежде всего, для одной из выпускниц.
Алина Даньшина и Александр Стефанович познакомились в ВУЗе, вместе занимались художественной самодеятельностью. Сейчас Александр работает в Чернигове. Расстояние чувствам не помешало. Алина сказала Александру «да». С датой свадьбы еще не определились.
Алина Даньшина, выпускница
Он очень ответственный. Это та самая черта, которая мне в нем очень нравится. Он очень аккуратный, переживает за меня. Помогает мне как в обучении, так и в повседневной жизни
С понедельника все выпускники выйдут на работу. Служить будут в следственных подразделениях по всей стране.