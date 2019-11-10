Харьковский пенсионер отдал мошенникам деньги на сумму более 770 тысяч гривен

В Харькове мошенники обманули 81-летнего пенсионера, выманив у него крупную сумму денег.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина передал незнакомому мужчине 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен за «непривлечение к уголовной ответственности» его дочери.

Пенсионер рассказал, что 8 ноября около 20:30 на городской телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП, и для «решения вопроса» нужны деньги.

Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства деньги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.