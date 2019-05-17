Харьковский военкомат обвиняют в похищении человека

Вот эти люди, все в капюшонах, все сразу в капюшонах, подходят к нам, не пускают нас, преграждают путь, показывают какие-то документы, говорят, что они из военкомата, что какой-то розыск…

Автор видео - житель Запорожья, Артем Скрынник, утверждает, что его во время прогулки по Харькову накануне вечером фактически похитили работники харьковского военкомата в штатском.

Полиция, которую он вызвал на защиту, в это не вмешивалась.

Сейчас он до сих пор находится на распределительном пункте, и к журналистам его не выпускают.

Однако рассказать о ситуации готова его девушка - именно к ней Артем приехал из Запорожья.

Инна Шевякова, девушка Артема

Подошли 8 человек - как он говорил, 8, показали удостоверение военкомата, попросили проехать с ними в военкомат или в отделение. То есть были они без милиции. Мой парень вызвал милицию, она приехала туда, они говорят - не знаем, что происходило, не знаем, что можем сделать, начали разбираться. Потом военкомат стал тащить его к себе в машину.

Напомним, что по закону без полиции работники военкомата не имеют права кого-либо задерживать.

Однако у военного комиссара области версия другая - он говорит, что парня просто попросили прийти в военкомат Индустриального района.

Юрий Калгушкин, военный комиссар области

Зателефонували до Шевченківського РВК міста Запоріжжя, встановили, що він ухиляється уже протягом 5 років, і він був запрошений до призовної дільниці Індустріального військового комісаріату, пройшов медичну комісію, права на відсрочку не має

После этого, по словам Юрия Калгушкина, Артем указал, что находится в Харькове более двух недель.

И хотя он приписан к запорожскому военкомату, по словам военного комиссара, в таком случае его на законных основаниях можно доставить на службу и сразу из Харькова, а не из Запорожья.

В ответ на это и Инна, и Артем утверждают, что парень в городе всего 5 дней, "косить" от службы не хотел, просто Запорожский военкомат его не брал на службу.

Особенно возмущают пару действия правоохранителей: по их словам, копы так и не помешали похищению парня.

В пресс-службе патрульной полиции в ответ на это просят писать официальный запрос и обещают в случае подтверждения этой информации провести служебное расследование.

