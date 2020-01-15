Харьковский "закладчик" признался полиции в распространении наркотиков

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП, 29-летний харьковчанин работал на интернет-магазин и распространял наркосредства путем "закладок" на территории города.

14 января полицейские у дома по улице Афанасьевской остановили 29-летнего мужчину.

На вопрос, есть ли у него запрещенные вещи, он сообщил, что в кармане куртки находятся два зип-пакета с наркотическим веществом PVP, которфе он намеревался разложить в другие пакеты меньшего размера и сделать «закладки».

В ходе досмотра личных вещей правоохранители изъяли у злоумышленника зип-пакеты с порошкообразным веществом, электронные весы и мобильный телефон.

Мужчина пояснил, что работает закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотических веществ и добровольно сообщил адреса расположения пяти недавно сделанных «закладок» в разных районах города.

При проверке информации по указанным адресам правоохранители обнаружили и изъяли по одному зип-пакету с порошкообразным веществом.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и объявления о подозрении.