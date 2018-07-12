«Хлебное перемирие» на Востоке страны. Прекращаются ли обстрелы и уменьшилось ли количество раненых бойцов?

Иван - командир отделения, служит на фронте уже более двух с половиной лет. Говорит, что это был его второй заезд в зону боевых действий. Именно на нем во время так называемого "хлебного перемирия", заключенного 1 июля, боец ​​и попал под обстрел с товарищем. Вероятнее всего, стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Иван, младший сержант 72-й бригады, командир боевой машины

Лупонув він зверху, ну нормально так закинули, хорошо. Я, в мене зразу без сознания був, а друг мій - то в нього там багато осколків там пішло - в лице там, по ногах. Ну, мені пішло, все получаеться, в груди, легені пробило.

А вот Дмитрий проходит лечение еще с мая, парень служил в 92-й бригаде в Авдеевке, снайпером. Получил пулю от снайпера боевиков, когда однажды обходил пост и услышал подозрительные звуки неподалеку, которые решил проверить.

Дмитрий Евецкий, снайпер 92-й бригады

Посмотрели - вроде бы никого, и только начали уходить - и всё сразу же в шею прилетело. В итоге там упал, откатился назад, оттянули и всё - начали помощь давать. Отвезли потом в больницу в Авдеевку, там оперировали, потом на вертолёте уже сюда доставили.

Пуля прошла навылет, повредив плечевое сплетение, перебив трахею и задев нерв.

Дмитрий Евецкий, снайпер 92-й бригады

Начал смотреть по сторонам, уже увидел, что сзади товарищ стоит, сделал три шага назад и упал, лежал пока там, кровь текла, помню, подбегали ко мне все там, начали кричать, что шея, шея, а получилось так, что у меня на выходе перебило артерию.

Как только парень пройдет реабилитацию, которая продлится более полугода, говорит, что обязательно вернется на фронт. А вот в госпитале констатируют : действительно, с началом "хлебного перемирия" раненых стало поступать меньше, особенно с тяжелыми травмами.

Так, за 13 дней в госпиталь поступило 10 раненых и 15 травмированных бойцов.

Владимир Негодуйко, и.о. начальника медицинской службы госпиталя

По характеру ранений это либо пулевые ранения в результате снайперского огня и минно- взрывные травмы, то есть, это либо подрывы на фугасах, либо прилетают мины, которые взрываются, и военнослужащие в результате этих взрывов получают ранения.

С начала боевых действий на востоке через харьковский госпиталь прошло более 25 тысяч раненых, травмированных и больных военных.

Сейчас военно-медицинский клинический центр северного региона обеспечен всем необходимым для скорейшего выздоровления бойцов, участвующих в операции Объединенных сил, уверяют медики.