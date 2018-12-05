Холодные батареи: в разгар отопительного сезона жители двухэтажки в Московском районе мерзнут в квартирах

Носочки детские - х\б - за ночь не высыхают. Вот эта часть батареи - она просто ледяная…

Наталья Григоренко в доме по переулку Донскому, 3 проживает уже 15 лет. Женщина рассказывает, что раньше здесь можно было босиком выходить в коридор, а сейчас столбик термометра даже с обогревателем не преодолевает отметку в 17 градусов тепла.

Наталья Григоренко, жительница дома

В комнатах очень холодно. Батареи в некоторых комнатах просто до половины холодные, они ледяные. Вчера был инспектор, в одной комнате у нас 14 градусов, а в другой - 17 с обогревателем.

С теплом проблемы начались пять лет назад. В прошлом году отопление в нормальном объеме включили лишь в конце отопительного сезона. В этом сезоне Наталья терпеть так долго не собирается. Тем более, что дочь уже лежит с высокой температурой. Из-за холода в квартире ее вылечить трудно.

В соседней квартире - ситуация похожая. Вообще проблема с отоплением здесь возникает почему-то только на первом этаже. Таких квартир - четыре.

Владислав Дунаев, житель дома

Звонил 1562, они просто «имя, фамилия, адрес, номер телефона, всего доброго, мы передадим». Звонили - открыли ж 14 ноября вот эту линию горячую теплосетей, куда звонишь, - потому что 1562 не справляется – тоже самое. Именно в районную теплосеть дозвониться очень сложно, но дозвонился через неделю где-то, говорят: никаких заявок не было, у нас всё замечательно и хорошо и вообще мы же запустили ваш дом и всё нормально.

Инспектор, который осматривал дом, заверил - о них не забудут. И будут принимать меры, однако обещаний здесь уже наслушались. И им не верят.

В Харьковских тепловых сетях говорят - дом старый, старт отопительного сезона сложный, а проблема, вероятнее всего, заключается в том, что система подачи теплоносителя идет сверху. При недостаточном давлении и увеличении количества батарей у владельцев верхнего этажа это и является причиной холода. Поэтому жителям первого этажа следует писать коллективное заявление в ХТС и таким образом решать проблему.