Хорватия закрыла границы для украинцев

Хорватия продлила до 15 августа действие ограничений на въезд иностранцев, в том числе граждан Украины. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.
Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии.
Так, право на въезд в Хорватию имеют только такие категории украинцев:
Не требуют обязательной самоизоляции и предъявления ПЦР-теста граждане Украины, имеющие действующий вид на жительство в странах ЕС. Украинцы также имеют право на транзитный проезд через Хорватию без предъявления теста, но при наличии подтверждения, что следующая страна следования разрешит въезд.