ХПИ откроет двери для посетителей

23 февраля 2020 года НТУ «Харьковский политехнический институт» проведет первый в этом году День открытых дверей и Фестиваль науки «Science is FUN!». Об этом говорится на сайте вуза.

У гостей мероприятия появится уникальная возможность познакомиться с первым техническим вузом Харькова, его направлениями, образовательными программами, пообщаться с преподавателями, студентами, руководством Политеха, принять участие в различных мастер-классах и воркшопах, посетить военную выставку танкового института ХПИ, и других ивентах!

Представители приемной комиссии вуза расскажут о правилах и особенностях приема в 2020 году, а посетители Дня открытых дверей получат возможность задать любые вопросы, касающиеся вступительной кампании этого года. Также старшеклассники смогут пройти профориентационное и пробное экспресс-тестирование ВНО.

Место — Спорткомплекс ХПИ (г. Харьков, ул. Алчевских, 50а). Начало — 10:00.

Программа мероприятия:

лабораторная зона — более 50 мастер-классов и воркшопов по разным направлениям вуза, которые проведут преподаватели и студенты ХПИ;

знакомство с Харьковским Политехом — будут представлены 43 специальности инженерного, айтишного, экономического, гуманитарного и других направлений от 89 кафедр вуза;

выставка стрелкового оружия и военного снаряжения от Военного института танковых войск ХПИ;

IT площадка, где можно узнать о разнообразии IT-направлений Харьковского Политеха;

презентация образовательных программ: «Инновационный кампус», «Бизнес образование», международных возможностей «Немецкого образовательного центра ХПИ»;

общение с представителями студенческих организаций ХПИ (конкурсы и розыгрыш призов);

пробное экспресс-тестирование ВНО и профориентационное тестирование;

лекция о Поступлении-2020, обсуждение ошибок абитуриентов предыдущих годов.

Гости мероприятия смогут пообщаться с ректором ХПИ профессором Евгением Соколом, представителями институтов, факультетов и кафедр вуза.