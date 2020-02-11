ХПИ откроет двери для посетителей

23 февраля 2020 года НТУ «Харьковский политехнический институт» проведет первый в этом году День открытых дверей и Фестиваль науки «Science is FUN!». Об этом говорится на сайте вуза.
У гостей мероприятия появится уникальная возможность познакомиться с первым техническим вузом Харькова, его направлениями, образовательными программами, пообщаться с преподавателями, студентами, руководством Политеха, принять участие в различных мастер-классах и воркшопах, посетить военную выставку танкового института ХПИ, и других ивентах!
Представители приемной комиссии вуза расскажут о правилах и особенностях приема в 2020 году, а посетители Дня открытых дверей получат возможность задать любые вопросы, касающиеся вступительной кампании этого года. Также старшеклассники смогут пройти профориентационное и пробное экспресс-тестирование ВНО.
Место — Спорткомплекс ХПИ (г. Харьков, ул. Алчевских, 50а). Начало — 10:00.
Программа мероприятия:
Гости мероприятия смогут пообщаться с ректором ХПИ профессором Евгением Соколом, представителями институтов, факультетов и кафедр вуза.