Хулигана, громившего харьковскую маршрутку задержали, второго ищут: подробности от полиции

17 мая 2019 г. 16:16
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Как сообщалось ранее, в Сеть попало видео о том, как в Харькове хулиганы громили маршрутку.

По факту хулиганских действий злоумышленников полиция открыла уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на остановке общественного транспорта на проспекте Александровском двое неадекватных мужчин пристают к прохожим, сорвали государственный регистрационный номер и дворники с маршрутного автобуса, поступила в полицию 16 мая около 19:40.

Как установили полицейские, в тот вечер двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зашли в маршрутку. Они вели себя вызывающе, громко разговаривали, нецензурно выражались и приставали к пассажирам. 

Пассажиры начали делать нарушителям замечания, и с одним из пассажиров у злоумышленников возник конфликт. Водитель пытался решить спор и предложил дебоширам покинуть транспортное средство, на что они ответили отказом. 

Затем 23-летний злоумышленник разбил стеклянную бутылку, которую имел при себе и порезал ею руку водителю. 

Пассажирам удалось вытолкнуть дебоширов из маршрутки, однако злоумышленники продолжили свои действия на улице - 23-летний хулиган разбил зеркало заднего вида, пытался повредить лобовое стекло, затем отломил дворники и сорвал государственный регистрационный номер с транспортного средства.

Дебошира скрутили граждане, а его товарищу удалось убежать. 

Прибывшие на место правоохранители доставили участников происшествия в полицию и опросили.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному мужчине о подозрении в совершении преступления.

Личность второго участника правонарушения полицейские устанавливают.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. 

 

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