 

И. о. главы ГФС написал заявление на увольнение

14 июля 2019 г. 13:44
Источник: 112.ua
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Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов написал заявление на увольнение, как того потребовал ранее президент Владимир Зеленский.

Об этом Власов сообщил на своей странице в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - сообщил Власов.

Он добавил, что в понедельник, 15 июля, направит это заявление в Кабинет министров Украины.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от и. о. председателя ГФС Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. 

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