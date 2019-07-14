И. о. главы ГФС написал заявление на увольнение

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов написал заявление на увольнение, как того потребовал ранее президент Владимир Зеленский.

Об этом Власов сообщил на своей странице в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - сообщил Власов.

Он добавил, что в понедельник, 15 июля, направит это заявление в Кабинет министров Украины.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от и. о. председателя ГФС Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля.