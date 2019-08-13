Имидж мэра по цене отопительного сезона - как город готовится к зиме?

Кругом течет, где не кинься - трубы старые.

Пенсионерка Анна Левкович показывает подвал своего дома по адресу Людвига Свободы,36А и жалуется на свищи, постоянные течи и ржавые трубы. Так женщина комментирует заявление Департамента жилищного хозяйства, в котором утверждается - город готов к отопительному сезону почти на 80%.

Анна Левкович, пенсионерка:

До отопительного сезона - вот только включат отопление, и сразу начнет рвать трубы.И в прошлую зиму все время рвало, и даже так было, что у нас горячей воды не было три месяца, потому что трубы рвутся, и воды не было. Да и в этом году мы сколько раз сидели без воды.

Местный сантехник не на камеру объясняет - все возможное он уже сделал, однако его сил на несколько тысяч квартир, которые он обслуживает самостоятельно, не хватает. И не только у него, добавляет мужчина и показывает во двор соседнего дома - там, по его словам, два дня назад прорвало трубу холодной воды. Коммунальщики справиться не могут и там.

Когда сантехникам из коммунальных служб не удается справиться, приходится вызывать специалистов из частных компаний - например, Вячеслава Лещенко, сантехника с десятилетним стажем. По собственному опыту мужчина объясняет - в коммунальной системе города имеется ряд серьезных проблем. А причина всего, по мнению Вячеслава - плохое финансирование, которое не позволяет ни хорошо платить сантехникам, ни своевременно менять систему отопления и водоснабжения.

Вячеслав Лещенко, сантехник:

Отсутствие денег - это основное. Все современные системы отопления достаточно дорогостоящие, а ведь у нас все сделано из металлических труб, а они имеют свойство ржаветь, и их нужно менять. Надо профилактику делать. Так что если бы было лучше финансирование, у нас было бы меньше прорывов и зимой вода была б.

Недостаток финансирования не дает решить вопрос с качественными счетчиками, которые бы позволили экономить тепло, и вопрос с оплатой специалистов, работающих за мизерную зарплату - объясняет мужчина. Почему средств системно не хватает - попытались разобраться активисты "Харьковского антикоррупционного центра". По их мнению, главный вопрос в том, что никто не планирует расходы, поэтому средства идут в никуда.

Дмитрий Булах, активист ХАЦ:

Ключова причина - це відсутність стратегічного бачення, як от керівництво, менеджмент міста, бачать розвиток цієї системи, як вони бачать місто через от 5 років. Ну, і, звісно, питання розкрадання, питання роздутого штату підприємств, коли адміністративна частина займає велику частину загальної зайнятості підприємства, коли бухгалтерів і керівників здається більше, ніж слюсарів.

Однако не менее важная причина, добавляет Дмитрий, - это нерациональное использование средств. Так, по данным ХАЦ, на обслуживание системы водо- и тепло- снабжения году потратили всего 556 миллионов гривен. Это даже чуть меньше, чем сумма, которую городские руководители потратят на так называемые имиджевые проекты - реконструкцию парков и скверов. В том числе Парка Горького и Сада Шевченко. Они встанут налогоплательщикам в 558 миллионов гривен