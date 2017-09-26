Индивидуальный счетчик вместо общего. Харьковчане собираются через суд требовать от газовщиков счетчик в каждую квартиру

Народные бунты против установки общедомовых газовых счетчиков начались в Украине еще в прошлом году. В Харькове и области жители многоквартирных домов выходили на пикеты и писали многочисленные письма не только в газовое хозяйство, но и в мэрию, обладминистрацию, Кабинет Министров и даже Президенту. Все дело в том, что в самом Законе "Об обеспечении коммерческого учета газа" не указано конкретно, какой именно счетчик - индивидуальный или общедомовой - необходимо ставить жителям многоквартирных домов. Этот выбор в данный момент предоставляется газовымкомпаниям в разных регионах страны. Ранее газовщики утверждали, после установки индивидуальных приборов учета каждому жителю области пришлось бы повышать тариф, чтобы покрыть затраты на установку счетчиков. А это, уверяют они, было бы почти неощутимо для жителей многоэтажек, но стало бы серьезным ударом по карманам харьковчан, живущих в частных домах. жители этой пятиэтажки на Александровском проспекте тоже против установки общего прибора учета. Они показывают многочисленные переписки с газовщиками и подчеркивают - добиться того, чтобы им поставилисчетчики поквартирно не могут уже на протяжении года. Поэтому решили отстаивать свои права в суде.

Елена Авотина, жительница дома по пр. Александровскому:

Отвечают только отписками, вот у нас целая куча этих отписок, вот можете посмотреть какие отписки - они как две капли воды похожи друг на друга. Мы поставлены не в равные условия. Мы требуем справедливости. Только все абсолютно проблемы с оплатой газа, учета решаются только с установкой квартирных точек учета газа, больше никак.

В суд на газовщиков подали чуть больеше десятка жителей дома. Требуют запретить установку общедомового счетчика и обязать "Харьквгоргаз" поставить отдельный в каждую квартиру. Уверяют, платить за своих соседей не хотят, кроме того, имея индивидуальный прибор учета смогут точно видеть сколько используют топлива каждый месяц и затем экономить.

Людмила Храпузова, жительница дома по пр. Александровскому:

Я считаю, что цена на газ не соотвествует доходам, которые я получаю. Общедомовой счетчик меня не устраивает еще в том, что он не дает мне возможность экономить. Я не вижу сколько я конкретно израсходую. Экономлю я, не экономлю - я этого ничего не вижу.

Предварительное заседание, которое должно было состояться в Ордженикидзевском районном суде перенесли. Как сообщили после в пресс-службе ПАО "Харьковгоргаз", представители компании еще не получили копию искового заявления, поэтому смогут озвучить свою позицию по поводу судебного разбирательства уже после того, как изучат сам иск. Однако уточняют, установкой счетчиков занимаются в соотвествии с Законом. Следующее заседание суда назначено на вторую половину октября.