Искали взрывчатку в жилых домах на улице Валентиновской. Более сотни жителей были эвакуированы

Внимание, внимание, соблюдайте спокойствие, говорит полиция. Жители дома Валентиновская 22, в вашем доме происходит эвакуация, соблюдайте спокойствие

Это сообщение Ольга впервые услышала около 10-ти утра. Женщина быстро собрала все, как сама говорит, самое ценное - посадила кота Барсика в сумку, собаку Ладу взяла на руки, прихватила документы и выбежала во двор.

Ольга

Милиция проехала, объявили тревогу, эвакуировали весь дом, предупредили, чтобы вынесли документы, собрались быстренько и покинули дом и на расстояние отошли

Татьяна как раз возвращалась домой с работы, когда ей позвонила мать и рассказала, что в их дом вроде бы заминировали. Попасть в собственную квартиру женщине так и не удалось

Татьяна

Естественно, конечно же, неприятно, страшно, но как реагировать не знаю. Мне кажется, что это какая-то, ну может быть, провокация. Надеюсь, что это так

Взрывчатку искали в двух девятиэтажках, расположенных по разные стороны улицы Валентиновской, друг против друга, под номерами 22 и 23. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники.

Сергей Соломко, майор полиции

Последнее время, сообщения о заминировании поступали, в основном, таких объектов как торговые центры, магазины, киоски. Случаев заминирования жилых домов… таких случаев, в последнее время, не было.

В целом эксперты осмотрели около 16-ти тысяч кв. метров помещений и более 7 тысяч метров кв. прилегающей территории, эвакуировали более 100 жителей многоэтажек. Впрочем, взрывчатки не нашли. Информация внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность, сделавшего ложное сообщение о заминировании, рассказали правоохранители.