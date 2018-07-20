"Искусство милосердия" подводит первые итоги: 3 млн. грн и сотни спасенных жизней

Тридцать розовых пеликанов и пара восточных венценосных журавлей поселились в Фельдман Экопарк в рамках проектов-бенефициаров благотворительной акции «Искусство милосердия». Помимо этого, помощь оказана более чем ста животным – подопечным «Доброго дома», а количество собранных пожертвований и средств от продажи картин из коллекции Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» составило 3 млн. 50 тыс. грн. – все это только первые итоги благотворительной акции, стартовавшей 19 мая.

Отметим, что в зависимости от пожеланий участников «Искусства милосердия» средства распределены на развитие Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» или Центра реабилитации рукокрылых.

«Мы благодарны всем, кто принял участие в «Искусстве милосердия» или только собирается это сделать, - отметил основатель Международного благотворительного фонда, народный депутат Украины Александр Фельдман. - Радует, что сердца людей открыты для добра и помощи ближнему: благотворительная акция вызвала большой интерес и получила широкий общественный резонанс, ее поддержали тысячи волонтеров по всей стране и не только, еще раз подтвердив слоган – «Искусство спасает!» Так совпало, что первыми реальными результатами акции как раз и стали спасенные живые существа – пеликаны, которые являются символами жертвенности и милосердия».

На следующих этапах реализации проекта выставки картин, которые предложены благотворителям в рамках акции «Искусство милосердия», планируется экспонировать в нескольких крупных городах Украины, а также в столице страны - Киеве. К мероприятиям в поддержку проведения акции будут привлечены международные и отечественные эко- и зоозащитные организации, также планируется проведение благотворительных концертов с участием звезд эстрады, поддерживающих философию акции.

«Розовых пеликанов удалось спасти благодаря всеукраинской сети зоозащитников, которой стал наш Центр «Добрый дом». Волонтеры и просто небезразличные жители разных регионов Украины передавали птенцов, оставшихся без родителей. Часто пернатых приходилось спасать от браконьеров, лечить и выхаживать после травм, - рассказал заведующий сектором птиц Фельдман Экопарк Владимир Переходович. - Сейчас пеликаны в безопасности: после обязательного ветеринарного осмотра и карантина они осваиваются на Лебедином озере рядом с другими водоплавающими птицами. Здесь они пройдут полный цикл реабилитации, подрастут и весной смогут сформировать пары для размножения».

По словам специалистов, пеликанам для гнездования нужны особые условия, поэтому на Лебедином озере будут построены специальные понтонные острова. Сами спасенные в этом году пернатые уже не смогут самостоятельно жить в дикой природе, но их будущее потомство примет участие в программах Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR). В рамках этого же направления зооколлекция Фельдман Экопарк регулярно пополняется новыми редкими представителями фауны.

«Пара венценосных журавлей прибыла к нам с Днепропетровщины из частного зоопарка и пополнила группу краснокнижных птиц, которые содержатся в Фельдман Экопарк. У нас ведется постоянная работа по сохранению генофонда видов, существование которых находится под угрозой, - пояснил Владимир Переходович. - Мы заботимся об их благополучии и стремимся, чтобы редкие животные у нас размножались, создавая тем самым потенциальный резерв для последующей реинтродукции».

Напомним, что благотворительная акция «Искусство милосердия» стартовала 19 мая этого года. Все желающие могли увидеть благотворительные лоты на специальной выставке, которая проходила в Галерее «АВЭК», и выбрать понравившееся произведение из коллекции МБФ «Фонд Александра Фельдмана». Теперь это можно будет сделать в онлайн-режиме на сайте Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк https://feldman-ecopar k.com/iskusstvo_miloserdiya