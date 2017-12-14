Исполнить мечту. Волонтеры проекта "Олени св. Николая" собирают подарки детям из зоны АТО

Я поводжу себе добре. Хорошо вчуся у школі. Будь ласка подаруй мені З-Д ручку під назвою 3-д вертикаль.

Волонтер Евгения Дисс читает одно из писем к святому Николаю. 9-летняя Ева не забыла и о своих братьях. 13-летнему Илье попросила видеокамеру, а 4-летнему Тимуру - автотрек. Идея подбирать подарки детям, живущим рядом с войной на линии разграничения, возникла в прошлом году. Волонтеры решили сыграть роль оленей св. Николая, и осуществить мечты малышей. Планировали собрать около 300-т адресных подарков. Зато провели 18 детских праздников в 9 населенных пунктах в Луганской области.

Евгения Дисс, волонтер проекта «Олени св. Николая»:

Мы думали - человек 300 адресных подарков, именно так, чтоб ребенок написал, мы здесь находили через каких-то людей, готовых подарить детям подарки. В результате получилось так, что мы собрали 1150 подарков адресных.

В этом году у «Оленей» уже более полутора сотен писем. Все детские мечты помощники святого Николая заносят в компьютер. Среди заказов есть даже два домика из пряников. Много книг и всевозможных предметов для творчества. Одна из помощниц святого Николая Инна Очкасова демонстрирует комнату, в которой подарки уже разложены по назначению.

11 лет мальчику, поедет в Счастье, в Интернат.

В этой комнате около 400-т подарков из шестисот приобретенных. Собрать эту кучу удалось только за неделю. География тех, кто присоединился к «Оленям святого Николая» постоянно расширяется. В этом году активно включился Киев, приходят посылки из Западной Украины, Одессы Днепра и даже Крыма.

Инна Очкасова, волонтер проекта «Олени св. Николая»:

И из Барселоны мы одну посылку получили, вторая едет. Какая-то посылка едет то ли из Франции, то ли из Испании. Монако. Девочка из Монако. Девочка из Сан-Франциско, в Италии есть девочка совершенно замечательная. В Италии у нас подруга там живет. Она ведет активную агитацию.

Высматривают, что же подарить, у «Оленей» на странице Facebook. Кто-то выбирает наиболее нуждающихся - сирот, многодетные семьи, детей с особыми потребностями. А кто-то руководствуется своими собственными предпочтениями.

Інна Очкасова, волонтер проекта «Оленив св. Николая»:

Кто-то лезет в эту базу, просматривает, и говорит, ну я же химик, как же я могу не подарить ребенку химический набор. Я беру этого ребенка. Потом лезет в базу, находит еще одного ребенка, который тоже что-то просит для химии.

Всем помощникам этого года «Олени» дарят вот такие магнитики. Сделаны они детьми школы искусств из села Золотого, как благодарность за прошлогоднее внимание и праздник, устроенный волонтерами. В этом году первыми получат презенты дети в Трехизбенке, для них уже почти собраны заказы. Приехать на передовую «Олени» планируют на святого Николая. Обещают выполнить все детские мечты. Единственное, что не в состоянии осуществить, говорят - установить мир, и вернуть здоровье близким малышей. А это первое, чего у них просят.