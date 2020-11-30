Итальянцам запретили выходить из дома в новогоднюю ночь

В Италии запретят выходить из дома для уличного празднования в новогоднюю ночь учитывая национальный карантин. Об этом заявил министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча, передает dpa international.

Отвечая на вопрос журналистов, ослабит ли итальянское правительство карантин 31 декабря, министр настоял на пребывании итальянцев у себя дома, а не на улице.

«Будут ли новогодние празднования? Мы празднуем дома», - заявил министр.

По словам Бочча, если правительство решит ограничить пребывание людей на улице в рамках определенных часов, то «мы возвращаемся домой независимо от того, что хотим сделать».

Сейчас Италия в подготовке к рождественскому сезону решает вопрос облегчения некоторых ограничений в условиях локдауна, введенного правительством 4 ноября.

В частности, собираются обсудить разрешение посещения рождественской службы, смягчение ограничений по межрегиональному передвижению для посещения родственниками своих семей, а также возможность проведения лыжных каникул.

По данным портала Worldometer, в Италии зарегистрировано 1585178 случаев коронавируса, в частности 54 904 летальных.