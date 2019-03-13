Из нелегальной продажи изъяли почти 100 бутылок элитного алкоголя

13 марта 2019 г. 11:45
164 просмотра

В магазине по улице Амурской в ​​Киевском районе Харькова незаконно продавали алкоголь.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, из торговой точки правоохранители изъяли около 100 бутылок элитного спиртного. 

Как выяснилось, 48-летняя продавец не имела лицензии на право продажи алкоголя. 

Кроме того, в заведении отсутствовал уголок покупателя, в котором размещается информация о владельце, торговый патент, лицензии, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, и тому подобное.

За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях. 

Теперь женщине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.