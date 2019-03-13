Из нелегальной продажи изъяли почти 100 бутылок элитного алкоголя

В магазине по улице Амурской в ​​Киевском районе Харькова незаконно продавали алкоголь.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, из торговой точки правоохранители изъяли около 100 бутылок элитного спиртного.

Как выяснилось, 48-летняя продавец не имела лицензии на право продажи алкоголя.

Кроме того, в заведении отсутствовал уголок покупателя, в котором размещается информация о владельце, торговый патент, лицензии, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, и тому подобное.

За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь женщине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.