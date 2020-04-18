Из США запустят еще один спецрейс для эвакуации украинцев

В воскресенье, 26 апреля, авиакомпания МАУ совершит спецрейс для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса по маршруту Майами-Киев. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Перед полетом пассажиры должны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Она будет включена в стоимость билета вместе с питанием.

"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля... В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. Обращаем Ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину.", - говорится в сообщении.

Напомним, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. США является лидером как по числу заболевших (более 700 тысяч), так и по числу умерших от COVID-19 (более 36 тысяч).