Из США запустят еще один спецрейс для эвакуации украинцев

18 апреля 2020 г. 14:30
1 просмотр

В воскресенье, 26 апреля, авиакомпания МАУ совершит спецрейс для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса по маршруту Майами-Киев. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Перед полетом пассажиры должны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Она будет включена в стоимость билета вместе с питанием.

"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля... В стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием. Обращаем Ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину.", - говорится в сообщении.

Напомним, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. США является лидером как по числу заболевших (более 700 тысяч), так и по числу умерших от COVID-19 (более 36 тысяч).

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.