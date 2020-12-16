Из-за гололеда коммунальщики Харькова высыпали во дворах города более 100 тонн соли

16 декабря 2020 г. 14:42

15 декабря на придомовых территориях в Харькове было высыпано 1740 куб. м песка и 138 тонн соли. Об этом сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.

Сегодня, 16 декабря, для посыпки придомовых территорий задействовано шесть единиц техники. Дворы приводят в порядок 1847 дворовых рабочих. Также 25 дворников КП «Благоустройство» работают на территории частного сектора.

Кроме того, как сообщили в КП «Дорремстрой», вчера на дороги города было высыпано 342 куб. м песчано-солевой смеси и 88 тонн соли, сегодня днем работает 43 единицы техники.

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