Из-за непогоды в Харьковской области в сугробах застряли две "скорые"

12 января 2019 г. 11:37
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За прошедшие сутки, 11 января, спасатели 8 раз  оказывали помощь водителям на дорогах и в населенных пунктах Первомайского, Балаклейского, Лозовского, Харьковского, Барвенковского и Сахновщинского районах области, а также в Московском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего спасатели оказали помощь 23 лицам и освободили из снежных заносов 11 автомобилей, среди которых были 2 автомобиля скорой медицинской помощи, 4 грузовиков и 5 легковушек.

Все автомобили из сложных участков спасатели вытаскивали путем буксировки.

Спасательная служба призывает водителей, особенно - грузовых автомобилей следить за прогнозами синоптиков, отдавая при выборе маршрута приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.

 

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