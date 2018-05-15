В харьковском метро залило водой платформу на станции

14 мая около 18:00 на станции метро "Холодная гора" в Харькове залило водой платформу.
Об этом пишут и публикуют фото пользователи соцсетей.
В пресс-службе метрополитена сообщили, что платформу залило из-за порыва трубопровода холодной воды на станции метро.
По информации пресс-службы, все последствия случившегося устранили в течение 10-15 минут.
Никто не пострадал.
Работа станции не прекращалась.
В то же время в харьковском горсовете опровергли информацию о порыве водопровода в метрополитене.
Об этом сообщил глава Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
По словам Юрия Сидоренко, вода залила платформу из-за несвоевременного включения насоса, который откачивает воду во время непогоды.