В харьковском метро залило водой платформу на станции

14 мая около 18:00 на станции метро "Холодная гора" в Харькове залило водой платформу.

Об этом пишут и публикуют фото пользователи соцсетей.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что платформу залило из-за порыва трубопровода холодной воды на станции метро.

По информации пресс-службы, все последствия случившегося устранили в течение 10-15 минут.

Никто не пострадал.

Работа станции не прекращалась.

В то же время в харьковском горсовете опровергли информацию о порыве водопровода в метрополитене.

Об этом сообщил глава Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По словам Юрия Сидоренко, вода залила платформу из-за несвоевременного включения насоса, который откачивает воду во время непогоды.