На площади Свободы пройдет выпуск офицеров: движение транспорта перекроют

20 июня 2019 г. 12:59
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Завтра, 21 июня, с 7:00 до 13:00 движение транспорта по площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением выпуска офицеров на площади Свободы.

На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Напомним, в связи с подготовкой к выпуску офицеров с 19 июня по 22 июня также запрещено движение транспорта по левой стороне пл. Свободы - от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.

 

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