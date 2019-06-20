На площади Свободы пройдет выпуск офицеров: движение транспорта перекроют

Завтра, 21 июня, с 7:00 до 13:00 движение транспорта по площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением выпуска офицеров на площади Свободы.

На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Напомним, в связи с подготовкой к выпуску офицеров с 19 июня по 22 июня также запрещено движение транспорта по левой стороне пл. Свободы - от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.