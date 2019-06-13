Из-за жаркой погоды ограничили движение грузовых автомобилей - перечень стоянок

13 июня 2019 г. 16:10

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, на территории региона в связи с жарой введены ограничения движения большегрузного транспорта.

По их данным,  движение большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн приводит к преждевременным разрушений и образования деформаций покрытия, поэтому действуют ограничения с 10:00 до 22:00.

При этом функционируют стоянки для отстоя транспортных средств.

Автомобильная дорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский:

  •  км 396 - около площадки на границе с Полтавской областью;
  •  км 433 - кафе;
  •  км 472 - у поста полиции "Песочин";
  •  км 479 - отель "Дубрава";
  • км 517- на выезде из. Харьков в сторону Чугуева;
  • км 550 - площадка возле с. Граково;
  •  км 629 - возле гостиницы "7 ветров";
  •  км 618 и 642.

Автомобильная дорога М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:  у поста "Кемпинг" на выезде из Харькова и на 146 км - площадка у кафе.

Автомобильная дорога М-29 Харьков-Красноград-Перещепино: АЗС на 57 километре, а также 83 и 124 километр.

Автомобильная дорога  М-20 Харьков-Щербаковка: на выезде из Харькова в сторону "Гоптовки"на 13 километре и у КПП "Гоптовка" на 38 километре.

Автомобильная дорога Н-26 Чугуев-Меловое: км 8 - площадка у кафе и площадка на границе с Луганской областью на 110 километре.

Автомобильная дорога Р-46 Харьков-Ахтырка: км 9 - у поста и 71 километр. 

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