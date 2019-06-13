Из-за жаркой погоды ограничили движение грузовых автомобилей - перечень стоянок

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, на территории региона в связи с жарой введены ограничения движения большегрузного транспорта.
По их данным, движение большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн приводит к преждевременным разрушений и образования деформаций покрытия, поэтому действуют ограничения с 10:00 до 22:00.
При этом функционируют стоянки для отстоя транспортных средств.
Автомобильная дорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский:
Автомобильная дорога М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта: у поста "Кемпинг" на выезде из Харькова и на 146 км - площадка у кафе.
Автомобильная дорога М-29 Харьков-Красноград-Перещепино: АЗС на 57 километре, а также 83 и 124 километр.
Автомобильная дорога М-20 Харьков-Щербаковка: на выезде из Харькова в сторону "Гоптовки"на 13 километре и у КПП "Гоптовка" на 38 километре.
Автомобильная дорога Н-26 Чугуев-Меловое: км 8 - площадка у кафе и площадка на границе с Луганской областью на 110 километре.
Автомобильная дорога Р-46 Харьков-Ахтырка: км 9 - у поста и 71 километр.