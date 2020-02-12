Избиение оператора харьковского телеканала: дело вернули в прокуратуру

Киевский районный суд вернул в прокуратуру дело об избиении оператора харьковского телеканала Вадима Макарюка. Судья Виктор Попрас признал обвинения, выдвинутые стороной государственного обвинения - неполными и противоречивыми.

Виктор Попрас, судья

Враховуючи викладене пред’явлені обвинувачення Базалєю, Радченко, Альшкіну - є неконкретними та такими, що порушують права обвинувачених на захист, оскільки з тексту обвинувального акту не зрозуміло склад осіб, які заподіяли Макарюку легкі тілесні ушкодження та спричинили розлад здоров’я. Порушенням права обвинувачених на захист є також, що в обвинувальному акті не зазначено, якими документами посвідчувався статус Макарюка як журналіста

О переносе судебного заседания просил представитель подозреваемых. Для того, чтобы изучить отдельные обстоятельства. В частности, по словам адвоката Евгения Самойлова, Макарюк не является журналистом, ведь среди документов только копия редакционного удостоверения.

Евгений Самойлов, адвокат подозреваемых

Нема у Макарюка статусу журналіста. Я особисто як адвокат, як юрист в цьому впевнений. Тому відповідає обвинувальний акт нормам КПК? Ні. Але, я вважаю, що його треба в такому розгляді, якщо прокурор закинув, призначити, розглянути і виправдати цих осіб

Такую позицию прокуратура считает способом затянуть дело. А решение судьи собирается обжаловать в апелляционном порядке. По словам прокурора Руслана Чуба - указанное постановление является незаконным. Ведь в обвинительном акте указані действия каждого подозреваемого, с кем действовали и на каких основаниях.

Руслан Чуб, прокурор

На думку сторони державного обвинувачення - обвинувачення є повним та конкретним, а з яких підстав суддя не захотів призначати вказане провадження до судового розгляду - мені невідомо

Вместе с тем, судья Виктор Попрас принял иск потерпевшего Вадима Макарюка по возмещению шестисот тысяч гривен компенсации. По словам представителя потерпевшего Александра Солдатова, окончательное решение будут ли подавать они апелляционную жалобу на решение судьи - примут после тщательного ознакомления со ссылками судьи на факты и доводы. На обжалование имеют 7 дней.