Избитая в Зачепиловке школьница сама спровоцировала драку: местный чиновник рассказал подробности инцидента

06 ноября 2018 г. 14:36
Источник: Обозреватель
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В селе Бердянка Харьковской области 6-классница, которую школьники избили на перемене, сама спровоцировала драку.

Об этом рассказал начальник отдела образования Зачепиловской сельрады Александр Зеленский.

По его словам, в тот день дети играли в футбол на школьном дворе.

"На воротах стоял мальчик, подошла школьница и сказала, мол, я тут буду стоять. В результате дети стали толкаться, драться. И девочка схватила парня за горло, начала душить. На помощь подоспели старшеклассники, стали ее оттягивать и вместе свалились, как раз повредили ей ногу", - рассказывает Зеленский.

По словам чиновника, мама писать заявление в полицию не стала.

"Она в школе так и сказала, мол, я знаю своего ребенка, если она зарвется, то остановить ее трудно", - говорит Зеленский.

Девочку сначала отвезли в районную больницу, а теперь отправили в Харьковскую детскую больницу.

В Зачепиловской районной больнице нам сказали, что серьезных травм у нее нет: "Никакого перелома позвоночника у нее нет. Там ушибы мягких тканей".

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Бердянка Зачепиловского района школьники избили 11-летнюю девочку. Ее госпитализировали в местную больницу.

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