К волонтеру Марусе Звиробий пришли с обысками (видео)

Утром 28 ноября силовики пришли с обысками в квартиру волонтера Маруси Звиробий.

Об этом стало известно из трансляции продолжительностью около трех минут, которую в начале обыска вела сама Звиробий у себя в Facebook.

На видео слышен голос человека, который называет себя следователем ГБР Игорем Ковизой.

«Для обеспечения безопасности присутствуют оперативные сотрудники СБУ и представители спецподразделения Альфа. Я следователь Государственного бюро расследований Ковиза Игорь Анатольевич. В настоящее время начинаем следственное действие — обыск. Постановление вам вручено, ознакомьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон и мобильные телефоны всех участников. Мобильный телефон отдайте, он указан в постановлении», — сказал следователь.

После этого трансляция прерывается.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Софии Федыне и волонтеру Маруси Звиробий за угрозы в адрес Владимира Зеленского.

Напомним, нардеп Федына и волонтер Маруся Звиробийю, обсуждая стиль общения Зеленского с добровольцами в Золотом, заявили, что путешествия в зону ООС опасны, ведь во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.