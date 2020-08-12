Кабмин изменил порядок пересечения админграницы с Крымом

12 августа 2020 г. 15:38
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. Отныне самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа", - указано в сообщении.

Кроме того, абитуриентам с временно оккупированных территорий упростили правила пересечения КПВВ: им не нужно проходить обязательную самоизоляцию.

Таким образом, отныне пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":

  • место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной Украины территории при выезде с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя;
  • место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию полуострова;
  • в случае если пересечение осуществляется для защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Кроме того, действующим остается перечень разрешенных гуманитарных оснований пересечения КПВВ на админгранице с Крымом.

 

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