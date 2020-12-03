Кабмин рассматривает вариант введения локдауна в Украине после Нового года - СМИ

Кабинет министров Украины рассматривает вариант введения локдауна на три недели после Нового года со 2 по 21 января.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в Офисе президента и Кабинете министров.
«Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год», – отметил собеседник в правительстве.
В ОП же настаивают, что рассматривается также вариант введения жестких карантинных ограничений уже в декабре, если суточная заболеваемость превысит порог в 30000 человек.
«Но большого всплеска заболеваемости не ожидается», - рассказал источник.
Также активно в правительстве обсуждается формат работы общественного транспорта.
При этом о полной остановке движения речь не идет. Ранее с подобным заявлением выступал министр транспорта Владислав Криклий.
Что касается закрытия границ при ужесточении карантинных ограничений, то в Офисе президента таких планов нет.
Не планируют и запрещать международное авиасообщение, как это было весной.