Кадровые назначения на Харьковщине: что известно о новом прокуроре области

Александр Фильчаков сменил на посту областного прокурора Юрия Данильченко, руководившего ведомством с 2014 года. Данильченко написал заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, хотя в кулуарах утверждают, что не обошлось без давления из Киева, так как Фильчакова называют человеком близким к харьковчанам президентской команды, с которыми он познакомился во время работы в Дергачевский прокуратуре.

О самом Александре Фильчакове известно, что ему 40 лет, в прокуратуре он с 2002 года, работал в Дергачевском районе, где прошел путь от стажера до руководителя районного ведомства, после возглавлял прокуратуру номер 2, (бывшую Киевского района) в Харькове.

Сегодня Александра Фильчакова представили личному составу ведомства, а он пообещал и в дальнейшем реформировать прокуратуру и бороться, в том числе с коррупцией.

Александр Фильчаков, прокурор области

Организація та забезпечення належного реформування органів прокуратури, посилення координаційної діяльності, посилення боротьби зі злочинністью, з незаконним використанням коштів.

Но вот именно эффективность Фильчакова в борьбе с коррупцией и вызвала много вопросов у общественности. Дело в том, что во время своего пребывания в Дергачах он стал фигурантом нескольких журналистских расследований о сборе средств в благотворительные фонды. В частности, об этом говорилось в программе "Деньги" Александра Дубинского, ныне депутата. Кроме этого, в то же время было закрыто уголовное дело о растрате денег, выделенных на ремонт районных школ.

Игорь Синицкий, Харьковский антикоррупционный центр

За даними журналістів, нарахували розтрати на 3 млн гривень, слід зазначити, що на той час закрив провадження районий прокурор, и таким чином справа не дійшла до суду, слід зазначити, що у нього з"явилась новенька автівка після закриття цього провадження

Сейчас Фильчаков декларирует участок в Дергачах, квартиру в 144 кв. м в Харькове, записанную на жену, дом и земельный участок, записанные на мать, две машины БМВ, и более чем полмиллиона грн наличными.