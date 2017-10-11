Как Харьковчане помогают полиции ловить грабителей

Свидетелем кражи на улице, просто среди бела дня, Николай стал неожиданно. Говорит, в какой-то момент он услышал крики и его внимание привлек молодой человек, который бросился наутек.

Николай Ткаченко, строитель

Я побежал за этим же молодым человеком, выговор его. Потому что женщина начала кричать обворовалы. Я его нагнали в конце 142 дома. Я его наказал. Ну перецепил. Подножку ему сделал. Он упал заломал ему руки.

Карина Курбанова, нач. сект. пресс-службы УПП Харькова Ситуація була наступна... Жінка гуляла з дитиною, з коляскою. Невідомий підбіг вихватив сумки з мобільними телефонами і тікав. В цей час двоє чоловіків, які знаходилися поруч почули крики громадянки, затримали цього громадянина і викликали поліцію .

В правоохранительных органах Николай никогда не работал, но раньше занимался дзюдо, поэтому был уверен в своих навыках. За такой поступок даже получил благодарность от управления патрульной полиции. Ещё одна похожая история случилась с одним из жильцов дома на Песчаной Набережной. Мужчина, рассказывает его соседка Анна Антоновна, как всегда, вышел на утреннюю прогулку со своей собакой. И этого времени почти хватило вору, чтобы вынести чужое имущество.

Анна

Он пошел же с собакой. И возвращается, ну тут же не далеко, к своей фортку дошел, а тот как раз уходит из дома выносит компьютер, вот. В калитке они встретились. Этот домой идет с собакой, а тот с комнаты выносит компьютер

Но человек оказался не из робких - собственноручно задержал вора и передал преступника копам.

Карина Курбанова, нач. сект. пресс-службы УПП Харькова

Громадянин якби затримав цього невідомого чоловіка, а патрульні коли прибули на місце також виявили це все. Затримали громадянина і викликали на місце слідчо-оперативну групу для з ясування всіх обставин події. Те, що щє розповів заявник наче б то він виніс, цей невідомий громадянин, його ноутбук з модемом і наче б то готувався щє виносити пилисос.

По данному факту, уточняют в Шевченковском отделе, было открыто уголовное производство по части 2 статьи 185 - кража. Как отметили в управлении патрульной полиции: количество случаев, когда граждане сами задерживают вероятных злоумышленников и передают их в руки правоохранителей существенно увеличилось. Хотя полицейские и поощряют такие поступки небезразличных граждан, предупреждают: пытаясь помочь кому-то следует учитывать собственные силы и риски, ведь вор может быть вооружен.