Как работают склады и как повысить эффективность®

Склад – это помещение для хранения готовых товаров или сырья. Он является промежуточным пунктом на пути продукции в магазин или непосредственно потребителю. Эффективный склад обеспечивает сохранность и быстроту приема/отгрузки товаров.

Специалисты киевской компании «КиевМетСервис», которая занимается складскими системами, поделились ключевыми правилами и советами по работе склада.

Расчет площади склада и организация пространства

Чтобы организовать работу склада нужны:

Складское помещение;

Специальная мебель (стеллажи);

Техника для перемещения грузов и коробок;

Электронная система ведения складского хозяйства.

При расчете площади учитываются:

Товарооборот: среднесуточное поступление, запас, продолжительность хранения;

Количество ярусов на складе (складская мебель);

Зоны отгрузки/загрузки товара, площадь для стоянки техники, место под коридоры, стеллажи и вспомогательные помещения, противопожарные и технологические проходы.

Площадь склада можно определить самостоятельно, либо обратиться к специалистам.

Складская мебель и учет товаров

Чтобы рационально использовать пространство, нужно купить паллетный стеллаж, паллетно-полочный, въездной или мезонинный. Компания «КиевМетСервис» занимается производством, продажей и монтажем складских систем всех видов.

Для хранения однотипных товаров выбирайте въездной стеллаж (погрузочная техника въезжает внутрь конструкции).

Для экономии площади огромного павильона – мезонинный (в несколько этажей).

Для длинных и тонких предметов – консольные стеллажи.

Для гипермаркетов (например, строительных или продуктовых), где предусмотрено хранение и выставление товара для покупателя, рационально использовать полочный стеллаж.

Все виды стеллажей должны быть надежными и по возможности универсальными, то есть предполагать регулировку конструкции по ширине и высоте.

Мебель в небольших складах нумеруется. При этом товары группируются по алфавиту, сорту, партиям и частоте отгрузки. А пространство разделяется на зоны и секторы и пр. Однако крупное хранилище (например, склад интернет-магазина Amazon) нуждается в автоматизации: использовании сканера, маркировке товаров штрих-кодами и терминале сбора данных.

Советы по улучшения работы склада