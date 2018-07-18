Как работают склады и как повысить эффективность®

Специалисты киевской компании «КиевМетСервис», которая занимается складскими системами, поделились ключевыми правилами и советами по работе склада.
Расчет площади склада и организация пространства
Чтобы организовать работу склада нужны:
-
Складское помещение;
-
Специальная мебель (стеллажи);
-
Техника для перемещения грузов и коробок;
-
Электронная система ведения складского хозяйства.
При расчете площади учитываются:
-
Товарооборот: среднесуточное поступление, запас, продолжительность хранения;
-
Количество ярусов на складе (складская мебель);
-
Зоны отгрузки/загрузки товара, площадь для стоянки техники, место под коридоры, стеллажи и вспомогательные помещения, противопожарные и технологические проходы.
Площадь склада можно определить самостоятельно, либо обратиться к специалистам.
Складская мебель и учет товаров
Чтобы рационально использовать пространство, нужно купить паллетный стеллаж, паллетно-полочный, въездной или мезонинный. Компания «КиевМетСервис» занимается производством, продажей и монтажем складских систем всех видов.
-
Для хранения однотипных товаров выбирайте въездной стеллаж (погрузочная техника въезжает внутрь конструкции).
-
Для экономии площади огромного павильона – мезонинный (в несколько этажей).
-
Для длинных и тонких предметов – консольные стеллажи.
-
Для гипермаркетов (например, строительных или продуктовых), где предусмотрено хранение и выставление товара для покупателя, рационально использовать полочный стеллаж.
Все виды стеллажей должны быть надежными и по возможности универсальными, то есть предполагать регулировку конструкции по ширине и высоте.
Мебель в небольших складах нумеруется. При этом товары группируются по алфавиту, сорту, партиям и частоте отгрузки. А пространство разделяется на зоны и секторы и пр. Однако крупное хранилище (например, склад интернет-магазина Amazon) нуждается в автоматизации: использовании сканера, маркировке товаров штрих-кодами и терминале сбора данных.
Советы по улучшения работы склада
-
Спланируйте пространство таким образом, чтобы обеспечить достаточную ширину проезда техники между стеллажами. Предусмотрите места для стоянки техники. В то же время, промежуток между стеллажами не должен быть слишком широким, чтобы не съедать полезную площадь.
-
Вкладывайте средства на улучшение автоматизации. Это будет оправдано в том случае, если помещение большое, а поток выгрузки/прима товаров непрерывный.
-
Товары, которые часто запрашиваются для отгрузки, храните как можно ближе к
выходу, на уровне туловища человека, но не ниже колен. Товары, рассчитанные на хранение на продолжительное время, помещайте в отдаленных уголках.
-
Ведите учет неполадок, излишков, частоты запросов товаров.
-
Поддерживайте чистоту в помещении, следите за кондиционированием и вентиляцией.
-
Установите камеры наблюдения на складе. Учтите, что в зонах отгрузки товаров
происходит большинство краж.