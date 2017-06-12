Как стартовал безвиз в Харькове. Впечатления пассажиров рейса "Харьков - Варшава"

Анастасия Ермакова - харьковчанка, которая 8 лет живет и работает во Франции. Девушка говорит, что живет на две страны и до введения безвиза ей приходилось заполнять много документов для получения визы. Сейчас - эта проблема исчезла, достаточно всего лишь иметь биометрический паспорт.

Анастасия Ермакова, украинка живет во Франции

Я оформляю визу каждый год, я не взяла национальность,я украинка и украинкой остаюсь, но я каждый год оформляю визу, чтобі там работать, а вообще вся сім’я у меня здесь и мы рады и счастливы, что все смогу приезжать в гости без проблем, вот через полтора месяца приедет брать с женой.

Авиарейс, на который взяла билет Ананстасия, отправился из Харькова в Варшаву около трех часов дня, 11 июня. В день введения безвиза в Харьковском аэропорту нет ажиотажа, все идет согласно процедуре. Биометрических паспортов, правда, совсем не много из 59 человек, только у семерых на руках были документы нового образца. Всем пассажирам ,в пунктах проверки документов дают исчерпывающие консультации, а также выдают памятки , где расписаны новые правила

Юлия Кисиль, инспектор пограничной службы

В пам’ятці указано, що потрібно ще мати достатньо фінансового забезпечення для перетинання кордону з країнами ЕС, а також якщо це туристична поїздка , то підтвредження бронювання готелю.

В Харькове готовились к безвизовому режиму с 2015 года, уверяют пограничники.11 июня в день старта нового режима, руководство погранслужбы информирует - система контроля функционирует без перебоев и позволяет автоматически проверять все типы биометрических документов. Два рейса из Харькова в Варшаву, и из Днепропетровска в Вену были успешно отправлены в пункты назначения:

Сергей Бидыло, начальник Восточного регионального управления ГПСУ

На сьогоднішній день, нами підготовлено і проведені всі підготовчі заходи, додатково підготовлені у Харківському аеропорту -10 робочих місць, у Дніпропетровську - 5 робочих місць, підготовлений особовий склад, всі засоби біометричного контролю, і всі вони підключені до баз даних і перевірки по базі даних Інтерполу.

Без оформления визы украинцы смогут посетить 30 стран ЕС, а также государства, которые не являются членами объединения, но входят в Шенгенскую зону: Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. При этом находиться на территории Евросоюза можно не больше 90 дней в течение полугода.