Какие дороги государственного значения отремонтируют на Харьковщине в 2018 году?

07 мая 2018 г. 16:22
Автор: Лариса Говина
206 просмотров

В этом году чиновники обещают продолжить масштабные работы на трассе государственного значения Киев-Харьков-Довжанский. Их начали езе 3 года назад, после того, как покрытие сильно разрушилось под тяжелой техникой, которая направлялась в АТО. В 2018-м году они на завершающей стадии, уверяют специалисты. Ремонтники соединят уже отремонтированные участки дороги. На время проведения работ ограничено движение крупногабаритного траснпорта, фуры будут пускать в объезд.

Михаил Богатирь, зам. нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Мы планируем сделать от Чугуева, вся дорога Киев-Харьков-Довжанский, от Чугуева до Изюма и от Изюма уже до границы с Донецкой областью будет выполнен полностью поточный ремонт, там будет перекрыто всплошную асфальтобетоном.

Полностью закончить ремонт трассы Киев-Харьков-Довжанский на Донецком направлении и также в сторону Полтавы специалисты планируют до конца года, такие же сроки завершения работ прогнозируют и на дороге Харьков-Ахтырка. На его состояние автомобилисты жалуются регулярно из-за многочисленных ям, начиная от поселка Ольшаны и до границы с Сумской областью.

Михаил Богатирь, зам. нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Будет выполнено все покрытие в двух слоях, соответственно с установкой новых знаков, отсыпкой обочин, укреплением и так далее. Еще наболевший вопрос - заездные карманы. Также все это будет, там где они существуют, они будут все заасфальтированы.

Денег, уверяют местные чиновники, для проведения качественного ремонта, хватает, в 2018-м для Харькщвины выделили почти 2 миллиарда гривен из госбюджета на ремонт дорог госдуарственного значения. Качество покрытия после ремонтных работ, выполненных подрядчико, ежедневно будет проверять инспектор Службы автомобильных дорог, по крайней мере, так обещают дорожники.

Видео: 

Какие дороги государственного значения отремонтируют на Харьковщине в 2018 году? - 07.05.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.