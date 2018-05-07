Какие дороги государственного значения отремонтируют на Харьковщине в 2018 году?

В этом году чиновники обещают продолжить масштабные работы на трассе государственного значения Киев-Харьков-Довжанский. Их начали езе 3 года назад, после того, как покрытие сильно разрушилось под тяжелой техникой, которая направлялась в АТО. В 2018-м году они на завершающей стадии, уверяют специалисты. Ремонтники соединят уже отремонтированные участки дороги. На время проведения работ ограничено движение крупногабаритного траснпорта, фуры будут пускать в объезд.

Михаил Богатирь, зам. нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Мы планируем сделать от Чугуева, вся дорога Киев-Харьков-Довжанский, от Чугуева до Изюма и от Изюма уже до границы с Донецкой областью будет выполнен полностью поточный ремонт, там будет перекрыто всплошную асфальтобетоном.

Полностью закончить ремонт трассы Киев-Харьков-Довжанский на Донецком направлении и также в сторону Полтавы специалисты планируют до конца года, такие же сроки завершения работ прогнозируют и на дороге Харьков-Ахтырка. На его состояние автомобилисты жалуются регулярно из-за многочисленных ям, начиная от поселка Ольшаны и до границы с Сумской областью.

Михаил Богатирь, зам. нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Будет выполнено все покрытие в двух слоях, соответственно с установкой новых знаков, отсыпкой обочин, укреплением и так далее. Еще наболевший вопрос - заездные карманы. Также все это будет, там где они существуют, они будут все заасфальтированы.

Денег, уверяют местные чиновники, для проведения качественного ремонта, хватает, в 2018-м для Харькщвины выделили почти 2 миллиарда гривен из госбюджета на ремонт дорог госдуарственного значения. Качество покрытия после ремонтных работ, выполненных подрядчико, ежедневно будет проверять инспектор Службы автомобильных дорог, по крайней мере, так обещают дорожники.