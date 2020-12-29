Какие тесты по английскому языку лучше для оценки уровня знаний?®

Сегодня многие хотят изучать английский, чтобы поехать учиться или работать за границу, либо же для свободного общения с иностранцами во время туристических путешествий по миру. Однако прежде чем пойти на курсы иностранного языка, нужно узнать свой уровень знаний в данной области, для чего идеально подходят специальные оценочные тесты по английскому языку.
Сегодня существует огромное количество методик, которые позволяют определить уровень и глубину знаний любого иностранного языка. Однако лучше всего с этой задачей справляются специальные тесты по английскому языку, разработанные для оценки глубины познаний в области грамматики и словарного запаса. Как показывает практика, лучше всего выбирать такие тесты, которые включают в себя вопросы разного типа – на знание не только основ грамматики и лексики, но и на умение понимать англоязычную речь на слух, а также на правописание. Найти лучшие проверенные временем комплексные методики оценки знаний по английскому можно на сайте englishdom.com. Тут представлены тесты, охватывающие сразу все значимые сферы знаний по английскому: словарный запас, знание грамматических правил, умение понимать разговорную речь носителей языка, а также способность грамотно излагать свои мысли в письменном виде посредством иностранного языка.
Пройти систему тестирования по английскому «для себя» обычно хотят те, кто собирается записаться на языковые курсы для изучения иностранного языка в группе или индивидуально. Тестирование позволяет в точности определить уровень владения иностранным языком на текущий момент времени, что позволяет правильно подобрать языковой курс, разработанный для определённого сегмента целевой аудитории (новичков, учеников с базовыми знаниями и «продвинутых» студентов). Оценочное тестирование по иностранному языку может также пригодиться для контроля эффективности обучения. Проходя такие тесты, можно понять, насколько полно и хорошо освоен материал учебной программы и каких результатов удалось добиться в ходе обучения. Пройти бесплатное оценочное тестирование и узнать объективный уровень владения английским «здесь и сейчас» можно на сайте englishdom.com. Подобная «диагностика» позволяет выявить слабые и сильные стороны в знаниях и понять, в каком учебном направлении двигаться дальше.