Какие тесты по английскому языку лучше для оценки уровня знаний?®

Сегодня многие хотят изучать английский, чтобы поехать учиться или работать за границу, либо же для свободного общения с иностранцами во время туристических путешествий по миру. Однако прежде чем пойти на курсы иностранного языка, нужно узнать свой уровень знаний в данной области, для чего идеально подходят специальные оценочные тесты по английскому языку.

Как выбрать «правильный» тест по английскому?

Сегодня существует огромное количество методик, которые позволяют определить уровень и глубину знаний любого иностранного языка. Однако лучше всего с этой задачей справляются специальные тесты по английскому языку, разработанные для оценки глубины познаний в области грамматики и словарного запаса. Как показывает практика, лучше всего выбирать такие тесты, которые включают в себя вопросы разного типа – на знание не только основ грамматики и лексики, но и на умение понимать англоязычную речь на слух, а также на правописание. Найти лучшие проверенные временем комплексные методики оценки знаний по английскому можно на сайте englishdom.com. Тут представлены тесты, охватывающие сразу все значимые сферы знаний по английскому: словарный запас, знание грамматических правил, умение понимать разговорную речь носителей языка, а также способность грамотно излагать свои мысли в письменном виде посредством иностранного языка.

Кому нужны оценочные тесты по английскому?

Пройти систему тестирования по английскому «для себя» обычно хотят те, кто собирается записаться на языковые курсы для изучения иностранного языка в группе или индивидуально. Тестирование позволяет в точности определить уровень владения иностранным языком на текущий момент времени, что позволяет правильно подобрать языковой курс, разработанный для определённого сегмента целевой аудитории (новичков, учеников с базовыми знаниями и «продвинутых» студентов). Оценочное тестирование по иностранному языку может также пригодиться для контроля эффективности обучения. Проходя такие тесты, можно понять, насколько полно и хорошо освоен материал учебной программы и каких результатов удалось добиться в ходе обучения. Пройти бесплатное оценочное тестирование и узнать объективный уровень владения английским «здесь и сейчас» можно на сайте englishdom.com. Подобная «диагностика» позволяет выявить слабые и сильные стороны в знаниях и понять, в каком учебном направлении двигаться дальше.