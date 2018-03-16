Каким будет весенний паводок в Харьковской области и ждать ли потепления в ближайшие дни?

После большого снега, который пришел на Харьковщину в конце февраля, а затем обильные осадки выпали и в начале марта, в городе и области заговорили о вероятности серьезных паводков, когда все эти сугробы начнут таять. О выходе воды из рек в разных регионах Украины сегодня предупредили также и в ГСЧС Украины. В Харьковском областном управлении водных ресурсов уверяют, все предупредительные меры проведены, поэтому к пропуску воды все службы готовы.

Виктор Бойко, зам. нач. упр. Хар. обл. упр. водных ресурсов:

Всіма службами, які займаються регулюванням, встановленням водних ресурсів. В тому числі і ми. Проведено профілактичні заходи. Аварійны бригади обновлені, підкоплектовано аварійний запас матеріалів, проведено профілактичні заходи по осені, відремонтовані, підремонтовані. Підготовку і готовність водних об'єктів гідротехнічних споруд до пропуску повен, додатково проведено в період, який склався на сьогоднішній день.

Снежный покров, подчеркивают в облуправлении водных ресурсов действительно в два раза больше, чем в прошлом году, но количество осадков по многолетним показателям среднее. И с учетом исследований, которые говорят о том, что в течение 10 лет масштабных подтоплений на Харьковщине не было, экологи чрезвычайных ситуаций не прогнозируют. Но уточняют, что небольшие выходы воды в некоторых местах в регионе все же возможны.

Анна Коробкова, научный сотрудник НИИ экологических проблем:

Єдиними наслідками, які можуть бути - це підтопленя якихось місцевостей, тобто міст або селищ. З точки зору екологічних наслідків це можуть бути порушення якості води в басейні річки Сіверський Донець та затоплення та порушення екосистем у поймі річок.

Небольшие подтопления, говорят специалисты, возможны, в частности в районе городов Песочин, Липцы, Змиев и Изюм. В мэрии Харькова, в свою очередь, отчитываются, что план мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений и объектов ливневой канализации готов, также, по данным чиновников, проведен ремонт оборудования плотин в городе, подготовлено насосное оборудование, утвержден состав аварийных ремонтных бригад, чтобы предупредить подтопление в некоторых районах Харькова. Тем временем, синоптики сообщают, что в ближайшие дни потепления ждать не стоит и прогнозируют, наоборот, ухудшение погодных условий в период с 17 по 19 марта: мокрый снег, местами гололед и метель. Ночью температура может упасть до 10 градусов ниже нуля, днем - от 2 мороза до 3 тепла. Такие погодные условия, предупреждают спасатели, могут привести к нарушению движения на дорогах, а также усложнить работу энергетиков из-за налипания мокрого снега и порывов ветра.