Какой популярный хенд-мейд в этом году? Харьковские мастерицы делятся опытом

26 декабря 2017 г. 18:26
Автор: Алина Денисенкова
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Ёлочные украшения такие традиционные и такие разные , но  конечно, самые дорогие  те , которые сделаны своими руками.  Особой популярностью пользуются шары в технике декупаж.

Для создания игрушек нужно заготовить  цветные салфетки ,акриловые краски и клей. Потом подготовленный шар красят, клеят  рисунок и декорируют .Но  самое приятное , говорит мастерица, видеть радостные эмоции  человека от такого подарка.

Новогодний Magic box - волшебная коробочка, для мастерицы  скрапбукинга  Катарины  не просто хобби , а ещё и источник вдохновения .

Делать  такие необычные открытки к новогодним праздникам она начинает еще с октября. Это очень кропотливый  процесс, который требует точности и аккуратности.

Вспоминает:  свою первую открытку  делала четыре дня.

Сейчас  скрапбукинг  только приобретает  популярность.

Для работы в этой  технике  идёт практически всё:  кружева, сухоцветы, атласные ленты. А  вот секрет  таких волшебных открыток - в специальной бумаге.

Поэтому  немного  фантазии и вдохновения способны  превратить  бум агу в настоящий шедевр, говорят ценители  этого  нового вида  искусства.

Видео: 

Какой популярный хенд-мейд в этом году? Харьковские мастерицы делятся опытом - 26.12.2017

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