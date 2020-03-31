Карантин - не каникулы. Патрульные вышли с разъяснительными беседами в парки и на детские площадки

- Хорошо, а где можно гулять? - Вообще постарайтесь без необходимости вообще на улицу не выходить. За исключением - в аптеку, в магазин за продуктами. - Хорошо, спасибо.

Так начинается утро в одном из спальных районов Салтовки.

Несмотря на существенное похолодание, желающих прогуляться и поиграть с детьми на площадках, которые, кстати, совсем недавно обклеили предупреждающими лентами и запретили на них находиться, немало.

Объяснять лично, что карантин - это не каникулы, взялись патрульные полицейские. Профилактические беседы стражи порядка проводят в местах большого скопления людей, таких как парки, скверы, площади, остановки общественного транспорта и особенно детские площадки.

Тому будь-ласка, я розумію, що усім дома скучно, дітки просяться так вийти, але постарайтесь там в магазин, в аптеку. Але без нагальної потреби не виходьте.

Ирина вышла с маленьким сыном на прогулку с самокатом. Говорит, к площадкам они не приближаются, и о безопасности - своего сына и собственной - женщина позаботилась. В сумочке всегда антисептик и маска. И все же пообещала полицейским минимизировать даже такие прогулки.

Ирина

Маска лежит всегда, то есть, если я захожу в магазин, в аптеку - вообще я в принципе с ребенком туда не хожу. Стараемся вот уходить, вот туда, где никого нету, и вот на площадки мы не выходим вообще, не трогаем качели, карусели, то есть, вот, да, ему хочется, но я объясняю, что нельзя, тем более, что они были затянуты, но, правда, посрывали.

Таких, как Ирина – немного. Украинцы действительно в основном пренебрегают запретами, введенными на время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Пока за это штрафы не предусмотрены, но такая возможность не исключается, как сообщил недавно пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь Патрульной полиции в Хар. обл.

Реагують по-різному абсолютно, хтось з розумінням ставиться до питання, хтось вислуховує патрульних поліцейських, хтось більш агресивно реагує на дане питання. Але от робота проводиться, доноситься, і от якщо хоча б певний відсоток населення зрозуміє і за можливості залишиться дома, то я думаю, що ми зможемо мінімізувати ризики поширення серед населення даної хвороби.

Горожане говорят, часто, особенно в теплую погоду, наблюдают за тем, как мамочки гуляют на площадках с детьми, или же горожане отдыхают в парках или даже выезжают на шашлыки на природу.

Ирина

Советуют маски, да, носить, сколько щас идем по улице - в масках никого нет. Маски там не для того, чтобы вас не заразили, а в том числе, чтобы и вы не заболели, чтобы вы не заразили. То есть опять-таки - низкая самосознательность, медицинская культура у нас низкая.

Ирина

Вот этих я бы вообще к ответственности привлекала бы. Отдыхать нельзя, если ты не ценишь свою жизнь, цени чужих. Других людей. Сидеть дома. Да, тяжело. Да, трудно, да, дети, там, занимайтесь как-то, есть всё-таки какие-то границы, которых нужно придерживаться.

Министерство здравоохранения в очередной раз призывает украинцев соблюдать правила карантина, часто и тщательно мыть руки, пользоваться масками, антисептиками и перчатками, без необходимости не выходить из дома и позаботиться о своих близких пожилого возраста и обеспечить их всем необходимым, чтобы они могли спокойно находиться на самоизоляции.