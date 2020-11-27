Карантин выходного дня: как харьковчане готовятся к новогодним праздникам и как относятся к возможному локдауну в Украине

В Харькове начала принимать больных COVID-19 клиническая больница железнодорожного транспорта #1.

Её собирались открыть еще несколько недель назад, однако случилась некоторая задержка с подписанием контракта с Национальной службой здоровья.

В медучреждении получили 50 кислородных концентраторов, есть 10 кислородных точек. В больнице готовы принять до ста коронавирусных пациентов.

За прошлые сутки в Харькове подтвердили 595 новых случаев заражения COVID-19. В то время, как в некоторых областях, в частности, в Днепропетровской и Киевской, ситуация ухудшается, в Харьковской заболеваемость идет на убыль.

Однако в Управлении заявили: готовят сценарий локдауна на новогодние праздники, чтобы остановить распространение болезни.

Власть Винницы уже решила отказаться от главной городской ёлки, а все празднования перенести в онлайн формат.

В свою очередь, в Харькове активно готовятся к Новому году.

На площади Свободы установили ёлку, которую должны открыть 19 декабря и обустраивают праздничный городок.

Харьковчане пока размышляют, как отметить Новый год и Рождество в условиях пандемии. Кто-то планирует приехать на площадь Свободы, кто-то будет отмечать дома.

Юлия

Ну, конечно, стоит, мы всегда ездим посмотреть. Да, я думаю, поедем, да.

Ну, не знаю, на улице, мне кажется, не так страшно. Мне кажется, страшнее в метро поездить, чем на улице.

Артем и Вячеслав

Много, людей будет много, будут тусоваться, но я как бы против

Та на даче, дома прекрасно можно отдохнуть. Ну, тут уже у каждого дело своё, каждый сам… своё здоровье…

Татьяна

Да, будем замечательно отмечать в кругу семьи. На площадь - нет, ну, а вообще в кругу семьи.

Любовь и Ксения

Ну, в этом году, скорее всего, дома - из-за эпидемии. Да, надо беречься. Раз такое дело, многие болеют надо беречься. Всё необходимое, конечно. Жизнь продолжается, нужно находить и быть оптимистом.

В данный момент вся Украина в “оранжевой зоне”, и действует карантин выходного дня - это альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям, сообщают в Кабмине.

Хотя представители бизнеса такому карантину не рады. Речь идет не только о кафе и ресторанах, а и о заведениях культуры. Большие убытки прогнозируют в театрах и кинотеатрах, ведь количество желающих попасть в театр наибольшее именно в субботу и воскресенье.

Генеральный директор ХНАТОБа Олег Орищенко рассказывает, что несмотря на трудности, придерживаются всех мер безопасности.

Олег Орищенко, генеральний директор ХНАТОБ

Непростой карантин выходного дня, потому что основной доход, как правило, у всех театров, у всех кинотеатров припадает именно на выходной день, когда люди хотят получить какие-то эмоции, отдохнуть от трудовой недели, поэтому, конечно же, по доходам очень сильно бьет всем. Но, тем не менее, мы понимаем, что это вынужденная мера, и, естественно, законопослушные - выполняем все требования МОЗа и правительства

Эффективность карантина выходного дня в борьбе с коронавирусом правительство оценит в начале декабря, однако прогнозируют введение полного локдауна в скором времени.

По оценкам министров, он может продлиться около двух-трех недель. Так как скопления людей наблюдаются и накануне выходных. В частности сегодня, когда во многих торгово-развлекательных центрах - “Черная пятница”. В погоне за скидками жители выстраиваются в огромные очереди возле магазинов и создают столпотворения в кафе и ресторанах, забывая о дистанции и масках.