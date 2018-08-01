Карим Абахай, который убил летучую мышь и снял видео, отчислен из ХНУВД

Студента Карима Абахая, отчислили из ХНУВД.

Это произошло из-за грубого нарушения юношей действующего законодательства, рассказали в ВУЗе.

Накануне сеть всколыхнуло жестокое видео, где Карим издевается над летучей мышью, затем безжалостно топчет ее ногой и демонстрирует кровавые следы, при этом шутливо комментирует происходящее.

Видео вызвало возмущение среди пользователей Сети, ведь Карим учился в университете внутренних дел по контракту.

И факт того, что он может стать будущим правоохранителем, беспокоил людей больше всего.

По данному факту руководством учебного заведения было проведена тщательная проверка и принято решение об отчислении студента.