Катастрофа самолета МАУ под Тегераном: Иран уточнил причину

Иран уточнил причину катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, в результате которой погибли 176 человек.

Новые данные указаны в дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, опубликованном в субботу.

Согласно документу, комплекс противовоздушной обороны ошибочно сбил лайнер, потому что был неправильно настроен из-за того, что накануне его переместили.

"Один из комплексов ПВО Тегерану был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", - говорится в документе.

Из-за неправильных настроек система ошибочно узнала лайнер как движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

Также в докладе отмечено, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а потом - вторую.

Как заявило посольство Ирана, переговоры с Украиной по самолету МАУ могут начаться 20 июля.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за аварию авиалайнера взял на себя иранское военное подразделение Корпуса стражей Исламской революции.

В начале июля Франция направила Украине приглашение присоединиться к расшифровке "черных ящиков".