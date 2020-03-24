Кернес, Кучер, Ярославский. Как война харьковских элит мешает борьбе с коронавирусом

Пока в мире бушует пандемия коронавируса, а официальный Киев вводит все более жесткие ограничения для сдерживания болезни, Харьков, кажется, живет по своим законам.

Мэр города Геннадий Кернес воюет сразу на двух "фронтах". На первом – с центральной властью за смягчение карантинных мер и возобновление работы метро.

На втором – с губернатором области Алексеем Кучером за право возглавить борьбу с возможной вспышкой коронавируса в регионе. При этом на втором "фронте" его поддерживает бывший недруг, бизнесмен Александр Ярославский.

Так, 11 марта, когда Всемирная организация охраны здоровья сообщила о начале пандемии коронавируса, в тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение закрыть театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, приостановить проведение спортивных мероприятий.

Однако закрывать детские садики и школы не стал, аргументируя это тем, что в последнее время в школах снизился уровень заболеваний ОРВИ, а для родителей карантин "становится тяжелым испытанием". При этом пообещал, что перед занятиями дети будут проходить медицинский осмотр, а школы – дополнительно дезинфицировать.

На следующий день прокуратура Харьковской области открыла на чиновников горсовета уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 УК Украины).

С 13 марта школьников все-таки перевели на дистанционный режим обучения.

16 марта в горсовете прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании было решено закрыть в связи с карантином клубы, дискотеки, площадки сэконд-хэнда и рынок "Барабашово".

При этом о продовольственных рынках города – в частности, Сумском, Центральном и Конном, которые связывают с компаниями из бизнес-окружения Кернеса, речь не шла. Бары и рестораны также решили пока не закрывать.

Сам Кернес в тот день провел личный прием граждан. При этом, в отличие от вице-мэра Игоря Терехова и ряда других чиновников, был в маске.

В тот же день президент Владимир Зеленский в связи с опасностью распространения коронавируса призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов.

Однако мэр Харькова снова отказался подчиняться центральной власти и заверил, что не собирается закрывать метрополитен.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! – подчеркнул Кернес. – Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться".

Реакция Зеленского последовала незамедлительно – в тот же вечер в эфире программы "Свобода слова" он пригрозил мэру Харькова уголовной ответственностью:

На следующий день Кернес все же принял решение закрыть метро с 20:00 18 марта. Карантин в городе ужесточили, запретив работу заведений общепита, ТРЦ, парикмахерских и фитнес-центров. Ненавистный мэру рынок "Барабашово" тем временем сообщил, что переходит в режим склада.

20 марта Кернес обратился к премьер-министру с просьбой восстановить работу харьковского метрополитена с ограничениями в связи с тем, что "городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена".

В Кабмине на обращение мэра Харькова пока никак не отреагировали.

У харьковчан инициатива городского головы также пока не получила большой поддержки – за три дня зарегистрированная на сайте горсовета петиция об открытии метро получила около 100 подписей из необходимых пяти тысяч.

Наконец, губернатор Харьковской области Алексей Кучер также высказался категорически против.

16 марта президент Владимир Зеленский провел в своем Офисе совещание с представителями бизнеса по поводу угрозы коронавируса.

На встрече "в частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на COVID-19, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств".

Среди прочих на Банковой присутствовали олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, а также владелец группы DCH, экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский, чье состояние оценивают в $ 447 млн.

На следующий день в Харькове в гостинице Kharkiv Palace собрался антикризисный штаб по мобилизации бизнесменов в борьбе с COVID-19. Возглавил его сам Ярославский, туда также вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава области Алексей Кучер.

"Александр Ярославский фактически руководит штабом, который является антикризисным. И основная его миссия в том, чтобы наполнить условный бюджет этого штаба – на покупку необходимых средств для борьбы с коронавирусом. Это маски, тесты, аппараты для искусственного дыхания", – объяснил Кучер миссию антикризисного штаба.

Второе заседание антикризисной команды состоялось в той же гостинице 19 марта. Сборы, которые в одном из местных СМИ анонсировали под заголовком "Антикризисный штаб завтра проведет заседание с уважаемыми людьми Харьковщины", закончились скандалом.

Помимо Кернеса и Ярославского на встрече присутствовали вице-мэр Игорь Терехов, глава облсовета Сергей Чернов, руководитель завода "Турбоатом" Виктор Субботин, владелец группы компаний "Кулиничи" и бывший член Партии регионов Владимир Мисик, владелец Superior Golf Club и экс-заместитель Михаила Добкина Юрий Сапронов и другие бизнесмены.

Губернатор Алексей Кучер встречу проигнорировал, прислав заместителя Тараса Пастуха.

Кернес и Ярославский не скупились в выражениях в адрес отсутствующего губернатора.

Ярославский, в частности, возмутился, что Кучер не пришел сам, а прислал "извините за выражение, Пастуха какого-то" и назвал главу области "позорищем, которого не заслуживает харьковский регион".

"Это не губернатор, это какое-то… – возмутился Ярославский в ходе заседания и тут же обратился к пытавшемуся было вмешаться заместителю Кучера. – Помолчите, вам слово дали? Я еще раз сказал – помолчите!"

Кернес после встречи заявил, что губернатор Харьковской области "от борьбы с коронавирусом – самоустранился", но они с Ярославским "справятся и без него".

"Все понимают опасность коронавируса и все готовы оказывать помощь – кто деньгами, кто организационными или другими своими возможностями, – отметил Кернес. – Кто и сколько – станет понятно завтра, но уже сегодня могу сказать, что Александр Ярославский потратит на борьбу с коронавирусом в Харькове три миллиона долларов".

20 марта Кучер уволил новоназначенного директора Департамента здравоохранения администрации Вадима Иванникова из-за того, что тот "не справился с поставленными задачами" и заблокировал выданное директором департамента распоряжение о передаче аппаратов ИВЛ из районных больниц в областные.

На пресс-конференции губернатор назвал заседание антикризисного штаба Кернеса и Ярославского "фикцией" и "вымогательством денег в стиле 90-х" и заявил, что создал свой штаб по противодействию распространения COVID-19, который сам и возглавил.

"Для чего устраивать шоу, собирая всех, задавая вопросы "А ты сколько дашь?"? – возмущался Кучер. – Мы что, в 90-х? Я дал импульс, что власть поддерживает бизнес, который хочет принять участие, но в шоу власть участия не принимает. Я с уважением отношусь к бизнесу, Ярославский, если поможет, мы скажем ему спасибо.

В этом сборе принимал участие Кернес. На мой взгляд, он является в области абсолютно деструктивным элементом… Вчера он не боялся заразиться коронавирусом, а сегодня суд, и у него карантин…"

Действительно, 19 марта Кернес попросил перенести судебное заседание по своему уголовному делу в Полтаве из-за карантина.

Ответ Кернеса не заставил себя ждать. Городской голова подверг критике решение Кучера уволить директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации, назвал губернатора "клопом" и "молью", а свой тандем с Ярославским – "танком":

"В 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа. Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение...

Мы вдвоем с Ярославским действовали, согласно обязательствам, которые он взял на себя перед президентом. Если посмотреть на наш тандем, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное".

Кернес тем временем продолжил выдвигать все новые обвинения в адрес губернатора – на этот раз вменял ему возбуждение уголовных производств, которые якобы готовятся в отношении работников горсовета.

"Наш молодой губернатор из слуг народа, у которого завелась звездная болезнь, дает команды правоохранительным органам и, в первую очередь, прокуратуре области и Службе безопасности возбуждать уголовные дела на руководителей горсовета и коммунальных предприятий.

Им движет месть. Вместо того, чтоб объединяться, прячется за спиной президента и говорит от его имени", – отметил Кернес.

В региональном пресс-центре СБУ комментировать эту ситуацию "УП" отказались. Пресс-секретарь прокуратуры области Дмитрий Чубенко ответил, что их ведомство "не выполняло и не будет выполнять ничьи команды".

На данный момент в Харьковской области официально не было выявлено ни одного случая COVID-19.

В то же время, согласно открытым данным, в области с населением в 2,7 млн человек (более 1,4 млн из которых проживает в Харькове) оборудовано лишь 85 койко-мест для потенциальных заболевших COVID-19 по данным на 23 марта.

Меньше – только в трех областях Украины: Хмельницкой, Ривненской и Волынской. А принять пациентов с коронавирусом на Харьковщине готовы только три больницы. Для сравнения: в соседней Полтавской области – 17.

По данным неправительственной организации StateWatch, медучреждения Харьковской области крайне низко укомплектованы средствами защиты от коронавируса. Так например, в Областной клинической инфекционной больнице в наличии лишь 181 изоляционный халат (1,81%) из 10 тысяч и 1321 маска (8,81%) из 15 тысяч необходимых.

Комиссия горсовета по чрезвычайным ситуациям 16 марта постановила выделить из резервного фонда Харькова 20,5 млн грн на закупку для больниц аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфицирующих средств.

22 марта горсовет постановил направить еще 40 млн грн из резервного фонда на приобретение 20 аппаратов ИВЛ, а также средств защиты для медработников.

Заместитель главы правления Харьковского антикоррупционного центра, депутат горсовета Игорь Черняк был инициатором проведения внеочередной сессии и выделения дополнительных средств из городского бюджета на финансирование больниц в связи с пандемией COVID-19. Вместе с тем, он считает, что выделенной из резервного фонда суммы все равно недостаточно.

"Сейчас начали выделять средства на борьбу с COVID-19 – и это более здраво, чем то, что было две недели назад, когда никто не видел проблему. Но я считаю, эта сумма все равно недостаточная.

Медицина в Харькове хронически недофинансируется. С каждым годом на потребности сферы здравоохранения выделяется все меньше средств. Речь идет и о ремонте медицинских учреждений и о закупке нового оборудования. Кроме того, остается большая проблема с обеспечением медицинского персонала всем необходимым", – объясняет в комментарии "УП" Игорь Черняк.

На скандальном заседании антикризисного штаба Александр Ярославский заверил, что помимо бюджетных средств дополнительно Харькову на борьбу с коронавирусом необходимо около $ 2,5 млн (и еще столько же – области). В частности, $ 560 тыс. на покупку 20 ИВЛ-аппаратов, $ 440 тыс. на 4 передвижных рентген-аппарата и $ 240 тыс. на 4 видеогастроскопа.

Сам Ярославский после совещания на Банковой согласился потратить $2 млн личных средств на приобретение тестов на COVID-19 для города и области.

Помощь в поставке тестов в Украину согласился оказать и основатель торговой платформы Alibaba Джек Ма, который в прошлом году по приглашению Ярославского приезжал в Харьков и выступал перед студентами ХНУ им. Каразина.

"На сегодня в Украину летит 50 тыс. комплектов по 40 штук – это на 2 млн человек тестов. Харьков получит порядка 5 тыс. (комплектов) тестов на 200 тыс. человек", – заверил Ярославский.

По мнению Игоря Черняка, чтобы снизить нагрузку на бюджет в условиях мировой пандемии коронавируса, "стройки века" нужно сворачивать.

"То, что в 2020-м эти "стройки века" не за что будет финансировать – уже очевидно, – утверждает заместитель главы правления Харьковского антикоррупционного центра. – Поэтому логичное действие власти – заранее срезать финансирование этих структур.

А если все это продолжается, становится очевидным, что у власти задача не построить, а просто-напросто заработать на этих стройках".

Медики тем временем вынуждены собирать средства на оборудование для потенциальных больных своими силами. Например, врач-кардиолог Харьковской городской клинической больницы №8 Тимофей Ткаченко через Facebook просит харьковский бизнес помочь купить его больнице ИВЛ:

"Наши больные зачастую возраста 60+ и подвержены коронавирусу максимально. Скорая, забирая больного с подозрением на ОЛЖН (острая сердечная недостаточность), инфарктом, температурой, везет его не в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус – их везут нам.

На сегодняшний день у меня один рабочий ИВЛ-аппарат. Остальные поломаны или не подлежат восстановлению.

Если больной с вирусом или ОРДС залетает на аппарат ИВЛ, а это минимум неделя вентиляции, то всю следующую неделю я НИКОМУ не смогу оказать помощь. Сейчас аппарат занят тяжелым больным... придется принимать решение, кому жить, а кому – нет".

Пока политические элиты региона бьют горшки и меряются, кто круче, цифры свидетельствуют о том, что в случае вспышки коронавируса, город-миллионник рискует остаться без самого необходимого.

И если с аппаратами ИВЛ лед тронулся, то малое количество больниц, приспособленных для приема пациентов с COVID-19, оборудованных койко-мест, а также дефицит средств защиты для медиков могут стать для жителей Харькова и области фатальными.