Киев закрывают на въезд и выезд

Завтра, 16 апреля, в 13:00 Киев будет перекрыт на въезд и выезд. Исключением станут только автомобилисты с номерными знаками АА и КА. Об этом говорится на Telegram-канале "Практика власти" со ссылкой на КГГА.

Известно, что водителей и пассажиров будут проверять на наличие признаков инфицирования новым коронавирусом. Тем, у кого температура тела составит от 37 до 38 градусов и выше, будут госпитализировать.

Всего на всех ключевых пунктах въезда в столицу будет работать десять блокпостов. Посты будут установлены в Оболонском и Днепровском районах столицы, в поселке городского типа Чабаны, Голосеевском районе Киева, а также на трассах в Житомир и Чернигов. Водителям транспортных средств рекомендуется заранее продумывать свой маршрут, так как возможны пробки.