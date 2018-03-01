"Киевским тортом" по ямам. В областном совете рассказали когда отремонтируют дорогу Харьков-Змиев-Гороховатка

Диаметр – 20 сантиметров, высота – 9. Идею жителей Змиевского района замерять огромные ямы на дороге с помощью «Киевского торта» и публиковать фото в Фейсбуке уже больше двух недель активно обсуждают в социальных сетях. Некоторых участки те, кто пользуются трассой Р-78, даже называют «дорогой смерти», масштабного ремонта она не видела около 30 лет. Водители жалуются на плохое состояние дорожного покрытия, а и на отсутствие разметок, и как следствие, разбитые и погнутые диски на автомобилях. После многочисленных жалоб от местных жителей состояние трассы Харьков-Змиев-Гороховатка стало одной из главных тем пленарного заседания сессии областного совета.

Дмитрий Булах, депутат областного совета:

Я сподіваюсь, що керівництво обласного автодору нарешті зверне увагу на цю дорогу, і нарешті, 2019 рік ми та мешканці Харківського, Зміївського та Балаклійського районів будемо зустрічати з новою реконструйованою дорогою, а не з розваленими узбіччями, вибитим асфальтом і неможливістю дістатися до Харкова для багатьох жителів області.

Чиновники говорят, в облсовет поступило уже 8 петиций с требованием о проведении ремонта трассы Р-78. В службе автомобильных дорог отчитываются, ямочный ремонт на некоторых участках уже был начат и уверяют, что используют для этого качественный асфальтобетон, устойчивый к минусовой температуре.

Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

Ми розпочали якийсь рух, ми зрушили з мертвої точки, ця дорога дійсно розвалена, дійсно є проблеми, особливо коли ми виїзжаємо з міста Харкова. Усі їх бачать, тому, перш за все, у цьому році ми найперші ділянки зробимо у Безлюдівці, у Васищево, у Темнівці, де максимум скарг.

Но пользователи трассы Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка в своих многочисленных обращениях требуют от чиновников масштабной реконструкции дороги. В ХОГА отвечают, над решением этого вопроса работают.

Юлия Светличная, губернатор:

На дорогу, яку ви кажете Харків-Зміїв-Балаклея-Гороховатка цього року вже закладено на поточний ремонт 51 мільйон, що на 20 мійльонів більше, аніж в 2017 році. безумовно, будемо вносити пропозицію до Міністерства фінансів України, також до Укравтодору щодо включення цієї дороги до переліку капітальних доріг на 2019 рік.

Также, по словам чиновников, на этот год запланирован ремонт на многих проблемных участках автодорог в области, в частности проведение работ на дороге по направлению на Купянск и на трассе Харьков-Ахтырка.