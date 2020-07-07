"Кина не будет": харьковские кинотеатры снова закрылись на неопределенный срок

Работа кинотеатров в Харькове - снова на паузе на неопределенный срок. Причина - рост количества больных с Сovid-19 неделю назад. Негативная динамика заставила городских чиновников вернуться к более строгим ограничениям.

Нет очереди за билетами у кассы, а также - людей возле ​​попкорн-бара. Такая картина уже стала привычной для харьковских кинотеатров после начала всеукраинского карантина. На прошлой неделе состоялось долгожданное открытие. Затем - снова прекращение работы.

В харьковских кинотеатрах готовились встречать зрителей заранее. Использовали рекомендации региональных комиссий: ограничение людей в кинозалах, обеспечение защитными средствами персонала, постоянная дезинфекция помещений. Фильмы в расписание добавили те, которые были запланированы для показа еще весной, даже афиши у входа не меняли.

В кинотеатре "8 1/2" на улице Донец-Захаржевского говорят, успели поработать после длительного перерыва всего два дня. Вероятные убытки от простоя озвучить трудно, подчеркивает заместитель директора кинотеатра, Игорь Максимчук.

Игорь Максимчук, зам. дир. кинотеатра "8 1/2":

Поки карантин не закінчився, навіть рахувати не беремось. Буде більш упущена вигода. Пропрацювали ми два дні. З 15 години до 10-ї. За два дні було близько 50 відвідувачів, із обмеженням кількості посадки в залах до 50%.

В областной администрации отмечают, общаются с городскими чиновниками регулярно, чтобы решить проблемы с запуском бизнеса в регионе в условиях увеличения коронавирусных пацентов. Причем, это касается не только кинотеатров, но и других культурно-развлекательных заведений.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Питання, власне, не в кінотеатрах, а в запуску бізнесу. Для нас важливо, щоб бізнес запустив свої потужності, тому що від цього залежить економіка регіону. Постає питання - чому, наприклад, від безвідповідальної, пробачте, великої кількості людей повинен залежати бізнес. Коли ми бачимо, що відбувається в метро та громадському транспорті.

Работу каких учреждений и развлекательных заведений ограничивать, а каких - нет, чиновники будут решать каждую неделю. На данный момент, по показателям Минздрава, Харьковщина не соответствует всем критериям, которые необходимы для перехода к следующему этапу смягчения карантина.