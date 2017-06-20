Китайские хакеры доступны все веб-камерам мира

При помощи специальной программы можно подключиться к любой камере.

Китайские хакеры продают программное обеспечение, которое позволяет получить доступ к веб-камерам по всему миру. Об этом сообщает ресурс Mashable.

Получить доступ к уязвимым веб-камерам, подключенным к интернету, можно купив у хакеров инструмент за $28. Кроме того, существуют специальные чаты в китайских мессенджерах, в которых злоумышленники регулярно публикуют логины и пароли различных камер. В день раскрываются данные 200-400 устройств.

Алгоритм, созданный китайскими хакерами, позволяет захватить контроль над камерами, с помощью которых их владельцы наблюдают за домом и детьми. Злоумышленники получают возможность следить за жизнью ничего не подозревающих пользователей веб-камер.