Кличко предлагает отменить итоговую аттестацию в форме ВНО

03 июня 2020 г. 12:45
Источник: РБК-Украина
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В Киеве предлагают в 2020 году отменить государственную итоговую аттестацию для выпускников 11 классов. Кроме того, предлагается отменить ВНО для тех выпускников, кто не планирует поступать в вузы в этом году. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, департамент образования Киева на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предложил отменить в этом году государственную итоговую аттестацию для выпускников 11 классов.

"Аттестация для учеников 4 и 9 классов была отменена решением МОН. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские вузы, не сдавали ВНО. Это касается выпускников учреждений профтехобразования. Те, кто будут поступать, будут сдавать ВНО соответственно с ранее утвержденным графиком", - отметил Кличко.

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