Когда одного упорства недостаточно: как сегодня взыскать алименты

На стене и полках - множество наград: в этой квартире живет семья спортсменов. Старшим сыновьям Елены 20 и 18 лет, дочери - 10, а младшему сыну - 4 годика.

Женщина уже 17 лет спорит с бывшим мужем, который является отцом ее старших сыновей, по поводу алиментов. И помощи от исполнительной службы, которую будто бы гарантирует государство, она так и не дождалась.

Елена Мащенко, мать 4-х детей

На что исполнительная служба тоже так интересно говорит: «Вы понимаете, вот сейчас вы напишете на него заявление, потом это вашим детям будет, вот… мы его осудим там, дадим ему срок, какой там, год, по-моему. Представляете, потом вашим детям так будут говорить, «а ваш папа сидел», и никто же не скажет, что за алименты. Может, вы подумаете и не будете писать заявление». Вот интересно, я должна подумать о будущем своих детей! Конечно, это плохо, а как они должны жить и как они должны выживать - никто не спрашивает!

А вот в Министерстве юстиции уверяют: готовы работать с нерадивыми родителями по-новому.

Только за последний год государственные исполнители взыскали 185 000 000 гривен с неплательщиков алиментов на Харьковщине.

После принятия пакета «чужих детей не бывает» должникам был ограничен выезд за границу, а также - права на использование оружия и управления автомобилем.

А в этом году, добавляет министр юстиции Павел Петренко, вводят новый инструмент взыскания алиментов

Павел Петренко, министр юстиции Украины

Ми до цього реєстру підключили банківську систему і зараз запроваджуємо новий інструмент - це автоматичний арешт рахунків аліментників у всіх банківських установах, що спростить пошук активів цих громадян і зробить менш бюрократичною роботу державних виконавців. Це і заборона керувати транспортними засобами, і полювати, використовувати зброю.

Для категории должников, которые не являются осужденными и не находятся в местах лишения свободы, работают нелегально или вообще не работают, государством также предусмотрена возможность зарабатывать на алименты

Павел Петренко, министр юстиции Украины

Пропозиція їм - перекваліфікація і влаштування на роботу. Ми підписали з органами зайнятості, тобто з центром зайнятості і службою зайнятості загальноукраїнський меморандум, де фактично будемо обмінюватися інформацією в розрізі кожного регіона про ті вакансії і ті кваліфікаційні вимоги, які є безробітними.

Впрочем, несмотря на все нововведения и усилия со стороны правительства, кардинальных изменений не происходит, а если они все-таки случаются, то не те, которые ожидали, говорят получатели алиментов

Елена Мащенко, мать 4-х детей

Ничего не изменилось. Да, я как пришла в исполнительную службу… Единственное, что компьютеры у них на столе появились. Раньше она там, где-то там «сейчас я пороюсь в каких-то бумажках», а сейчас у нее уже стоит компьютер. Но результата все равно это не меняет, вот все равно это какой-то долгий процесс…

По словам Елены, никаких ограничений на ее бывшего мужа не накладывалось, а выплат она как не видела десять лет назад, так и не видит сегодня.